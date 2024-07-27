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Zorlu PSM, 11. Sezonunda Rekor Katılım Sağladı

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 11. sezonunda 650 binden fazla sanatseveri ağırladı ve birçok ünlü sanatçıyı sahneye çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:03
Zorlu PSM, 11. Sezonunda Rekor Katılım Sağladı

Zorlu PSM, 11. Sezonunu Kutluyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 11. sezonunda 1066 etkinlik düzenleyerek 650 binden fazla sanatseveri ağırladı. Bu yılki sezonun mottosu "Dünyan Değişsin" olarak belirlendi.

Öne Çıkan Etkinlikler

Zorlu PSM, Inji, Buika, Asaf Avidan, Charlotte Cardin, Altın Gün, Resa Saffa Park, Dhafer Youssef gibi dünya çapında bilinen birçok sanatçıyı sahnesinde ağırladı. Uygulanan etkinlikler arasında "Piaf! The Show", "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert" ve "Star Wars: A New Hope In Concert" gibi uluslararası yapımlar dikkat çekti.

Türk Sanatçılarla Zenginleşen Program

Zorlu PSM, Türkiye'den de Mor ve Ötesi Senfonik, Ceza, Mabel Matiz, Ajda Pekkan gibi tanınmış isimleri müzikseverlerle buluşturdu. Ayrıca, her yıl düzenlenen Sonar İstanbul ve MIX Festivali gibi festivaller büyük ilgi gördü.

Cem Yılmaz ve Tiyatro Gösterimleri

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" adlı stand-up gösterisi, ilk kez Zorlu PSM'de sahne alarak yoğun ilgi gördü. Ayrıca, "Aşık Shakespeare", "Balina" ve "Aile Yalanları" gibi tiyatro oyunları da sezon boyunca izleyicilerle buluştu.

Yeni Prodüksiyonlar ve Turlar

Zorlu PSM, kendi yapımı olan "Evlilikten Sahneler", "Kum Zambakları" ve "Kibrit'in Ucunda" gibi oyunları da sahneye taşıdı. "UNSEEN Tur" ile izleyiciler, sahne arkasını keşfetme şansı yakaladı, zenginleştirilmiş versiyonu "UNSEEN Extreme" ise macera severleri heyecanlandırdı.

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