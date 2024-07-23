Zorlu PSM'de Garanti BBVA Konserleri Başlıyor

Garanti BBVA Konserleri Zorlu PSM'de Başlıyor

Garanti BBVA'nın düzenleyeceği konserler, sonbaharda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluşacak. Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, açılış konserinde dünya müzik listelerinde milyonlarca dinlemeye ulaşan Mehro, %100 Studio'da 12 Eylül'de sahne alacak.

Mehro, "Sky On Fire", "Dark Corners and Alchemy" ve "Trauma Lullabies" albümlerindeki şarkılarıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında ilk single'ı "Perfume"u yayımlayarak global müzik sahnelerinde önemli bir yer edinen Los Angeles merkezli genç sanatçının, R&B, soul, alternatif, bağımsız ve rap türlerinde eserleri bulunuyor.

Billie Marten 21 Eylül'de Sahne Alacak

Yeteneğiyle kısa sürede milyonları etkileyen Billie Marten, 21 Eylül akşamı %100 Studio'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Genç yaşında "BBC Sound of 2016" ödülüne aday gösterilen Marten, YouTube'daki videosuyla tanınmaya başladı. Şarkıları arasında "La Lune", "Vanilla Baby" ve "Cursive" yer alıyor.

Billie Marten, müziğinde Nick Drake, Joni Mitchell, Kate Bush gibi isimlerden ilham alarak özgün bir tarz yaratmıştır.

RY X 30 Kasım'da Dikkat Çekiyor

Grammy adayı müzisyen ve prodüktör RY X, "All I Have" turnesiyle 30 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yer alacak. Doğanın, maneviyatın ve insan deneyiminin zenginliklerini müziğine yansıtan RY X, LA Philharmonic ve London Philharmonic gibi ünlü orkestralarla çalışmanın yanı sıra Drake, Diplo ve John Legend gibi sanatçılarla da iş birliği yapmıştır.

Garanti BBVA konserleri, müzik tutkunları için heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.