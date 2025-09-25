Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun panel konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 'Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz.' dedi.

Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' panelinde konuştu.

Dünyada yaşanan tarihi sınamalar ve coğrafi kırılmalara dikkat çeken Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde yürüttüğü mücadelenin ve ortaya koyduğu kararlı iradenin, tüm insanlığın bu sınamalar karşısında yekvücut olmasına yönelik bir duruşun tecellisi olduğunu söyledi.

Zorlu, dünyayı kaos, çatışma ve savaşla karşı karşıya bırakmak isteyen iradenin karşısında Türkiye ve Türk dünyasının bulunduğunu vurguladı. Türk dünyasının bugün geldiği noktanın, gelecekte insanlığın sesi olmak ve birlikte güçlenerek büyümek açısından büyük bir imkan sunduğunu belirtti.

'Sekiz devlet, tek millet yolculuğuna artık girdiğimizi büyük bir gururla, mutlulukla ifade etmek istiyorum.' ifadesini kullanan Zorlu, bizi birleştiren unsurların dünyanın farklı ittifak sistemlerinin geçmişte başardıklarından daha büyük temellere ve köklü bir hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Zorlu, 23 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı'nın kısa sürede Türkiye'de ve Türk dünyasının farklı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını; Kazakistan, Özbekistan, Nahçıvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar açıldığını hatırlattı.

Amaçlarının Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısının sağlanması olduğunu belirten Zorlu, bu konuda Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam bir kararlılık ve irade içinde olduğunu ifade etti: 'Yeterli koşullar oluşacak, biz kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz.'

Zorlu, Türkiye'de 100 binin üzerinde Türkmenistanlının yaşadığını, bunların 37 bininin öğrenci olduğunu ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın 1992'den bu yana Türkmenistanlı öğrencilere burs sağladığını aktardı.

Konuşmasının sonunda Zorlu, bütün kurum ve kuruluşlarla bu süreçlerin takipçisi olduklarını ve Türk dünyası kuruluşlarıyla bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını belirtti. Ziyaretlerin artırılması ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 34. yılı vesilesiyle "Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" paneli başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Panel'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (ortada) ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev (solda) de katıldı.