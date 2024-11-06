Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Arabuluculuk Sempozyumunda Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Sempozyumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasının etkinliğine değindi.

Kira Davalarında Arabuluculuğun Başarısı

Adalet Bakanı Tunç, kira davalarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının başlamasından bu yana, yaklaşık 273 bin 511 başvurudan 114 bin 346 başvurunun anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Tunç, bu durumun iki tarafı olduğunu belirterek, 229 bin kişinin mahkemeye gitmeden sorunlarını çözdüğünü ifade etti.

Arabuluculuğun Yaygınlaştırılması

Arabuluculuk uygulamasının barışçıl bir çözüm sunduğunu belirten Tunç, mahkemelerin iş yükünü azalttığını vurguladı. Tunç, 9. Yargı Paketi’nde, arabuluculuk ile ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve bu konudaki mevzuatın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tunç, idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda arabuluculuğun öneminin arttığını belirtirken, 80 bin anlaşmaya ulaşıldığını açıkladı. Bu anlaşmalar arasında bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin de katkıları bulunduğunu belirten Tunç, bu sayı ile yetinmediklerini ve daha fazla anlaşma sağlamak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Arabuluculuğun Temel Değerleri

Tunç, arabuluculuğun ortak insani değerlerin zaferi olduğunu ve bu sürecin toplumla devlet arasındaki güveni artırdığını sözlerine ekledi. Arabuluculuğun yalnızca bir çözüm aracı değil, aynı zamanda savunmasız bireyleri koruyan bir sistem olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.