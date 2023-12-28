Zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarı yükseltildi: Ev sahiplerine güvence artıyor

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depremin neden olduğu maddi hasarları karşılamak için yaptırılması zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası’nın (DASK) azami teminat tutarı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iki katına çıkarıldı. Buna göre, DASK poliçesi sahipleri, deprem sonucu oluşabilecek zararlara karşı 640 bin lira yerine, bir milyon 272 bin lira teminat alabilecekler. Bu değişiklik, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarı yükseltildi: Ev sahiplerine güvence artıyor
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Zorunlu Deprem Sigortası’nda yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de çıkan tebliğ ile birlikte, sigorta kapsamındaki bir konutun alabileceği en yüksek tazminat miktarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya çıkarıldı. Risk grubuna bağlı olarak değişen en yüksek ve en düşük prim tutarları ise sırasıyla 869 lira ve 252 lira olarak belirlendi.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda sigorta bedeli hesaplamasında kullanılan metrekare başına değerler değiştirildi. Yeni tebliğe göre, betonarme yapılar için 6 bin lira, diğer yapılar için 4 bin lira olarak belirlenen bu değerler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

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