Zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarı yükseltildi: Ev sahiplerine güvence artıyor

Zorunlu Deprem Sigortası’nda yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de çıkan tebliğ ile birlikte, sigorta kapsamındaki bir konutun alabileceği en yüksek tazminat miktarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya çıkarıldı. Risk grubuna bağlı olarak değişen en yüksek ve en düşük prim tutarları ise sırasıyla 869 lira ve 252 lira olarak belirlendi.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda sigorta bedeli hesaplamasında kullanılan metrekare başına değerler değiştirildi. Yeni tebliğe göre, betonarme yapılar için 6 bin lira, diğer yapılar için 4 bin lira olarak belirlenen bu değerler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.