Zorunlu Kış Lastiği Yarın Başlıyor: Ticari Araçlara 5.856 TL Ceza

Şehirlerarası ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor; 15 Nisan 2026'ya kadar sürecek, kurala uymayanlara 5.856 TL ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:39
Zorunlu Kış Lastiği Yarın Başlıyor: Ticari Araçlara 5.856 TL Ceza

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek olan 5 aylık dönemi kapsıyor.

Uygulama kapsamı ve süresi

Yürürlüğe girecek uygulama, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Süreç boyunca ilgili araçların kış şartlarına uygun lastiklerle seyretmesi zorunlu olacak.

Denetim ve cezai yaptırımlar

Kurala uymayan firmalara uygulanan idari para cezası 5.856 TL olarak belirlendi. Denetimler sırasında kış şartlarına uygun olmayan veya kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Amaç ve denetim yoğunluğu

Uygulamanın amacı, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemek. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetim sıklığını artıracak.

Tavsiye ve teknik uyarılar

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminde daha iyi yol tutuşu sağladığı belirtiliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri ve raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı. Güvenlik nedeniyle özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Fiyatlar ve hizmet bedelleri

Kış lastiği fiyatları marka ve ebatlara göre değişiyor: düşük inçlerde fiyatlar 2.000 TL’den başlayıp kaliteye göre 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15.000 TL’ye kadar ulaşıyor. Lastik sökme-takma işlemleri için 16 inç ve altı jantlarda yaklaşık 1.000 TL, 17 inç ve üzeri jantlarda ise 1.200-1.500 TL aralığında ücret talep ediliyor. Ayrıca lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Yetkililer, uygulamanın kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mardin'de 'Anadolu Mirası' Operasyonunda 4 bin 897 Sikke Ele Geçirildi
6
Menteşe Belediyesi Bayır'da İlk Çocuk Kreşini Açtı — 34 Öğrenci Kapasiteli

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı