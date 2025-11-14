Zorunlu Kış Lastiği Yarın Başlıyor: Ticari Araçlara 5.856 TL Ceza

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek olan 5 aylık dönemi kapsıyor.

Uygulama kapsamı ve süresi

Yürürlüğe girecek uygulama, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Süreç boyunca ilgili araçların kış şartlarına uygun lastiklerle seyretmesi zorunlu olacak.

Denetim ve cezai yaptırımlar

Kurala uymayan firmalara uygulanan idari para cezası 5.856 TL olarak belirlendi. Denetimler sırasında kış şartlarına uygun olmayan veya kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Amaç ve denetim yoğunluğu

Uygulamanın amacı, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemek. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetim sıklığını artıracak.

Tavsiye ve teknik uyarılar

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminde daha iyi yol tutuşu sağladığı belirtiliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri ve raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı. Güvenlik nedeniyle özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Fiyatlar ve hizmet bedelleri

Kış lastiği fiyatları marka ve ebatlara göre değişiyor: düşük inçlerde fiyatlar 2.000 TL’den başlayıp kaliteye göre 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15.000 TL’ye kadar ulaşıyor. Lastik sökme-takma işlemleri için 16 inç ve altı jantlarda yaklaşık 1.000 TL, 17 inç ve üzeri jantlarda ise 1.200-1.500 TL aralığında ücret talep ediliyor. Ayrıca lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Yetkililer, uygulamanın kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

