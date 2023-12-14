Zorunlu trafik sigortasında prim şoku! İşte yeni yılda ödeyeceğiniz rakamlar

2024 yılında zorunlu trafik sigortasındaki aylık azami prim artış oranı, 2023'ün mayıs ayından itibaren uygulanan yüzde 2'lik oranın üzerine çıkarak yüzde 5 olarak belirlendi. SEDDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 2024 mayıs ayından itibaren trafik sigortası azami primi, "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında dikkate alınacak faktörler arasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK tarafından açıklanan yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

Kurul, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranını, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak izleme ve düzeltme yetkisine sahiptir. Mayıs ayından itibaren ise belirlenen endeks üzerinden oranı sıfıra kadar indirme veya iki katına kadar artırma yetkisini kullanabilir. Bu düzenleme, hasar maliyet endeksi üzerindeki etkileri değerlendirme ve uygun düzeltmeleri yapma esnekliği sağlar.



Prim artışının sonuçları: Sigorta poliçelerine zam

Zorunlu trafik sigortasındaki prim artışının, genel olarak sigorta sektöründeki poliçelere yansıması kaçınılmaz gibi görünüyor. Yeni yıl ile birlikte beklenti, sigorta poliçelerinde belirgin bir zam trendinin başlayacağı yönünde. Sigorta şirketleri, çeşitli risklere karşı müşterilere güvence sağlamak amacıyla poliçelerini oluştururken, kendi bünyelerindeki riskleri de reasürans şirketleri aracılığıyla transfer ediyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu 100 milyar dolarlık zararın büyük bir kısmını reasürans şirketleri üstlendi. Bu durum, reasürans maliyetlerinde bir artışa neden oldu ve sigorta şirketlerini primlerini artırmaya yönlendirdi. Bu maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçeleri gibi farklı kategorilerdeki sigorta poliçelerine de yansıyacak.

Prim artışından nasıl korunabilirsiniz? Uzmanlardan tavsiyeler

Zorunlu trafik sigortasındaki prim artışlarından kaçınmak için uzmanlar tarafından önerilen bir dizi strateji bulunmaktadır. İlk olarak, mevcut sigorta poliçesinin süresi bitmeden önce farklı sigorta şirketlerinden yeni teklifler almak ve bu teklifleri karşılaştırmak önemlidir. Sigorta şirketlerinin fiyatları, kapsamları ve hizmet kaliteleri arasında detaylı bir inceleme yapmak da önemli bir adımdır.

Ayrıca, mevcut sigorta poliçesinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Gereksiz veya fazla teminatların poliçede bulunması, gereksiz mali yükü artırabilir. Araç sahipleri aynı zamanda hasarsızlık indirimini koruyarak prim artışından kaçınabilirler. Araç bakımının düzenli olarak yapılması ve güvenliği sağlanması da önemli bir faktördür. Trafik kurallarına uyum, kazaları önlemekte etkili bir yol olabilir.

Uzmanlar, zorunlu trafik sigortasına ek olarak kasko sigortası yaptırmanın da önemli olduğunu vurguluyorlar. Kasko sigortası, aracın çeşitli risklere karşı sahibine ekstra güvence sağlar. Bu riskler arasında çalınma, yangın, çarpma, sel, deprem, terör gibi durumlar bulunmaktadır. Kasko primi ise aracın özelliklerine, markasına, modeline, yaşına, motor hacmine, kullanım şekline, park yerine göre değişiklik gösterir. Bu ekstra güvence, araç sahiplerine geniş kapsamlı bir koruma sağlamaktadır.