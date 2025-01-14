Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı

Zübeyde Hanım, 102. ölüm yıldönümünde İzmir'deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:46
Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı

Zübeyde Hanım Vefatının 102. Yılında İzmir'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 102. yılında İzmir'deki anıt mezarında yapılan törenle anıldı. Tören, Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlendi.

Çelenkler Sunuldu ve İstiklal Marşı Okundu

Kaymakam Özkan Demir, Karşıyaka Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Reşat Yıldırım Ünal, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, anıt mezara çelenk sundu. Törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zübeyde Hanım’a Duyulan Saygı

Törende konuşan Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban, Zübeyde Hanım'ın sadece Atatürk'ü dünyaya getiren bir anne değil, aynı zamanda zor koşullarda evlatlarını yetiştiren bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Özkaban, "Zübeyde Hanım, çektiği onca sıkıntı ve eziyete rağmen sevgi ve şefkatle dolu bir annedir," dedi.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Etkinlikte birçok vatandaş anıt mezara ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Karşıyaka Belediyesi Tören Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi de anıt mezarda bir tören düzenledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım'ın vefat ettiği 14 Ocak 1923'te Atatürk'ün yurt gezisinde olduğunu aktardı. Tugay, Atatürk'ün annesinin mezarı için gösterişli bir anıt yerine, Yamanlar'dan bir taş istemesinin hikayesini paylaştı.

Tugay, Zübeyde Hanım'ın evlatlarını büyük zorluklarla yetiştirdiğini vurgulayarak, "Atatürk, o zor günlerinde annesine duyduğu sevgi ve annesinin ona verdiği güçle mücadelesini yaptı. Kurtuluş Savaşı, aynı zamanda Zübeyde Hanım'ın manevi desteğiyle kazanılmış bir savaştır," dedi.

Konuşmalarıyla Zübeyde Hanım'ın anneliğinin ve ulusal mücadeledeki katkısının önemini vurgulayan tugay, onun örnek kişiliğini ve varlığını bir kez daha anmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 102. yılında İzmir'deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Vatandaşlar da anıt mezara ziyarette bulunarak karanfil bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 102. yılında İzmir'deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Vatandaşlar da anıt mezara ziyarette bulunarak karanfil bıraktı.

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