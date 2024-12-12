Zuckerberg, Trump'ın Açılış Törenine 1 Milyon Dolar Bağışladı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ten Trump'a Destek

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın açılış törenine ayrılan fona 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bu gelişme, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibinin, Trump ile olan ilişkisini yeniden gözler önüne serdi.

Bağışın Detayları

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Meta sözcüsü, bağışın açılış töreni masrafları için kullanılacağını açıkladı. Şirketten konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Zuckerberg'in, Trump ile olumlu ilişkiler geliştirmeye yönelik bir adım attığı düşünülüyor. İki isim, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir yemekte bir araya gelmişti.

Trump ve Zuckerberg Arasındaki İlişki

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in, Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ve aralarındaki sorunlu ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını belirtti.

2021 yılında, 6 Ocak Kongre baskını sonrası Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. Trump, o dönemki açıklamalarında, Zuckerberg ile ilişkilerinin değişmesi gerektiğini vurgulamıştı. "Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde, artık Zuckerberg ve eşini akşam yemeğine davet etmeyeceğim" demişti.