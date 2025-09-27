Zühal Topcu Gaziantep'te: 'Terörsüz Türkiye' Yeni Nesillere En Büyük Miras

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Gaziantep'te 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun milli birlik ve ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı.

MHP'nin "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" buluşması bölgeyi bir araya getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" Gaziantep bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep'in yanı sıra Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin, Batman, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır'dan partililer katıldı.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, toplantıların amacının milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" başlığı altındaki çalışmalarla vatandaşlara doğru ve gerçek bilgileri aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Topcu, Türk milletinin bu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Türkiye'ye artık baharların iliklerine kadar hissedileceği, barış ve huzur ikliminin gelmesi beklenmektedir. Bütün olumsuzluklara karşı, saldırılara karşı 86 milyonın tamamının tek yürek halinde duruş sergileme zamanıdır. Hiçbir sorun görmezden gelinerek çözülemez. Zaman 'Terörsüz Türkiye' zamanıdır ve terörden arındırılmış Türkiye'ye, terörsüz bölge ve terörsüz dünyaya ihtiyaç vardır."

Topcu, Türkiye'nin uzun yıllardır terör sorunuyla mücadele ettiğini vurgulayarak, ülkenin her türlü tehlike karşısında hazır ve nazır, her çeşit tehdidi savuşturacak dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi.

Milli enerjinin kısır çekişmelerle heba edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Topcu, "İşin özü, toplumsal hastalığımızı tedavi ederek geleceğe yönelinmelidir. Büyük buluşmaların, temel uzlaşıların Türk milletinin gözü önünde, siyasi partilerin öncülüğünde gerçekleştirilmesi çok daha fazla önem arz etmektedir günümüzde." dedi.

Topcu, "Terörsüz Türkiye"'nin artık devlet politikası olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Terörsüz Türkiye, ülkenin bölgesel bir ekonomik güç haline gelmesini sağlayarak toplumsal güven, huzur ortamının ve ekonomik büyümenin temeli de olacaktır. Türkiye terörle mücadeleye 40 yılda çok büyük kayıplar vermiştir. Terörle mücadelenin bitmesi ve ekonomi üzerindeki ağır yükünün ortadan kalkması demek, yatırımların, istihdamın artması demektir. Milyarlarca dolar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya harcansaydı, bugün çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyor olacaktık. Bizler, yüce Türk milletinin her ferdi olarak bu kararlılığı göstermeye hazırız. Bunu başarmaya olan inancımız ve azmimiz en büyük dayanağımızdır. Terörsüz Türkiye, yeni nesillere bırakılacak en büyük mirasımız olacaktır."

Konuşmanın ardından divan heyetinde yer alan TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

