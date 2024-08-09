Zulmü Fırçala: 308. Gün Etkinliği ile Gazze'ye Dikkat Çekildi

Zulmü Fırçala: 308. Gün Etkinliği

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Zulmü Fırçala: 308. Gün" etkinliği, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantlarda çocuklar, Gazze'deki zulmü tuvallere aktararak büyük bir duyarlılık sergiledi.

Başkan Tevfik Göksu'dan Çarpıcı Açıklamalar

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "21. yüzyılda tüm dünya çocukların öldürüldüğüne tanıklık ediyor. Bir millet, sadece inançları nedeniyle soykırıma maruz kalıyor" ifadelerini kullandı. Göksu, Gazze'deki zulme kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Bütün dünya sessiz kalırken bizler, 7'den 70'e bu zulme karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanatla Ses Vermek

Esenler Belediyesi Sanat Evi Görsel Sanatlar Yönetmeni Kader Peker Özaytan, projenin amacının sanatı kullanarak zulme karşı bir ses oluşturmak olduğunu belirtti. Özaytan, "Oradaki zulmü görmeden, hissetmeden anlamak mümkün değil. Yıllar önce Kudüs'e gittiğimde, durumun vehametini yakından gördüm" şeklinde konuştu.

Etkinliğin Koordinatörü Serra Çilesiz'in Açıklamaları

Etkinliğin koordinatörü Serra Çilesiz, bu projeyi ilk olarak 9 Haziran'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirdiklerini belirtti. Çilesiz, "Bu projede, Filistin'deki zulme karşı durmak için bir araya geldik ve herkes bu konuda bilinçlenmek istiyor" diyerek, projeye olan ilginin büyük olduğunu ifade etti.

Çocukların Yetenekleri ile Duyguları Birleşti

Etkinlikte yer alan çocuklar, kendi duygu ve hayal dünyalarındaki imgeleri tuvallere yansıtarak, Gazze'deki zulmü anlatmayı hedeflediler. Artık herkesin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Serra Çilesiz, "Hepimiz bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz" dedi.