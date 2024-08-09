Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Zulmü Fırçala: 308. Gün Etkinliği ile Gazze'ye Dikkat Çekildi

Esenler'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, Gazze'deki zulmü tuvallere yansıttı. Başkan Tevfik Göksu, 21. yüzyılda yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:32
Zulmü Fırçala: 308. Gün Etkinliği ile Gazze'ye Dikkat Çekildi

Zulmü Fırçala: 308. Gün Etkinliği

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Zulmü Fırçala: 308. Gün" etkinliği, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantlarda çocuklar, Gazze'deki zulmü tuvallere aktararak büyük bir duyarlılık sergiledi.

Başkan Tevfik Göksu'dan Çarpıcı Açıklamalar

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "21. yüzyılda tüm dünya çocukların öldürüldüğüne tanıklık ediyor. Bir millet, sadece inançları nedeniyle soykırıma maruz kalıyor" ifadelerini kullandı. Göksu, Gazze'deki zulme kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Bütün dünya sessiz kalırken bizler, 7'den 70'e bu zulme karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanatla Ses Vermek

Esenler Belediyesi Sanat Evi Görsel Sanatlar Yönetmeni Kader Peker Özaytan, projenin amacının sanatı kullanarak zulme karşı bir ses oluşturmak olduğunu belirtti. Özaytan, "Oradaki zulmü görmeden, hissetmeden anlamak mümkün değil. Yıllar önce Kudüs'e gittiğimde, durumun vehametini yakından gördüm" şeklinde konuştu.

Etkinliğin Koordinatörü Serra Çilesiz'in Açıklamaları

Etkinliğin koordinatörü Serra Çilesiz, bu projeyi ilk olarak 9 Haziran'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirdiklerini belirtti. Çilesiz, "Bu projede, Filistin'deki zulme karşı durmak için bir araya geldik ve herkes bu konuda bilinçlenmek istiyor" diyerek, projeye olan ilginin büyük olduğunu ifade etti.

Çocukların Yetenekleri ile Duyguları Birleşti

Etkinlikte yer alan çocuklar, kendi duygu ve hayal dünyalarındaki imgeleri tuvallere yansıtarak, Gazze'deki zulmü anlatmayı hedeflediler. Artık herkesin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Serra Çilesiz, "Hepimiz bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı