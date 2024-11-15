DOLAR
34,43 -0,26%
EURO
36,31 -0,18%
ALTIN
2.837,43 -0,09%
BITCOIN
3.111.414,05 -2,95%

Zurabişvili, Rusya'yı Abhazya ve Güney Osetya'yı İlhak Etmekle Suçladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'yı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ilhak girişiminde bulunmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:27
Zurabişvili, Rusya'yı Abhazya ve Güney Osetya'yı İlhak Etmekle Suçladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan Üst Düzey Açıklama

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ilhak etmeye yönelik girişimlerini kınadı. Zurabişvili, bu bölgelerin uzun süredir Rusya'nın işgali altında bulunduğunu belirtti ve bu süreçte Rusya'nın son günlerde yaptığı çağrının, ülkesinin topraklarına yönelik "hızlandırılmış" bir ilhak girişimi olduğunu vurguladı.

Konuyla İlgili Dikkat Çeken Gelişmeler

Zurabişvili, yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Gürcistan hükümetini bu bölgelerdeki işgal hatlarını bir sınır olarak tanımaya davet ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Abhazya'nın Sokhumi kentindeki sözde parlamento binasında yaşanan gerginliklere de değindi.

Söz konusu eylemlere katılan muhalefet ve destekçilerinin, Rusya ile Abhazya arasında bir yatırım anlaşmasının onaylanmasına karşı çıktığını dile getiren Zurabişvili, "İşgal altındaki Abhazya'da yaşananlar, 'Rus yasası' olarak bilinen tasarının onaylanmasına yönelik bir çaba. Ancak sivil toplum buna karşı duruyor. Onlarla dayanışmamı ifade etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Göstericiler Sokhumi'de Kontrolü Ele Geçirdi

Sokhumi'deki gelişmelere ilişkin yerel basın ve Telegram kanallarına göre, göstericiler, sözde parlamentoda görüşülmesi planlanan yasa tasarısına karşı çıkmak amacıyla bulundukları yerde güvenlik güçlerine rağmen binanın kontrolünü ele geçirdi. Görüntülerde yüzlerce protestocunun binaya girdiği ve sözde Devlet Başkanlık Ofisi'ni aldığı görülüyor.

Göstericilerin talepleri arasında, Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın istifası yer alıyor. Olaylarda 13 kişi yaralandı ve içerideki görüşmeler ertelendi.

Geçmişten Gelen Sorunlar

Gürcistan ordusu ile Rusya destekli Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren bir savaş yaşanmıştı. 2008 yılında başlayan Güney Osetya Savaşı sonrasında Rusya, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı. Bu durum, Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden oldu. Bugün, İsviçre bu iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Tünel Çıkışındaki Kaza: Otomobil Yeşillik Alana Düştü
2
Antalya'da Otel İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Gazze'de Göç Eden Bir Filistinliyi Vurdu
4
Myanmar Ordusu Saldırıları: Siviller Hedef Alınıyor
5
Girit Adası’nda 4.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verileri
6
Konya'da Polis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı
7
Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor