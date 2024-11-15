Zurabişvili, Rusya'yı Abhazya ve Güney Osetya'yı İlhak Etmekle Suçladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan Üst Düzey Açıklama

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ilhak etmeye yönelik girişimlerini kınadı. Zurabişvili, bu bölgelerin uzun süredir Rusya'nın işgali altında bulunduğunu belirtti ve bu süreçte Rusya'nın son günlerde yaptığı çağrının, ülkesinin topraklarına yönelik "hızlandırılmış" bir ilhak girişimi olduğunu vurguladı.

Konuyla İlgili Dikkat Çeken Gelişmeler

Zurabişvili, yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Gürcistan hükümetini bu bölgelerdeki işgal hatlarını bir sınır olarak tanımaya davet ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Abhazya'nın Sokhumi kentindeki sözde parlamento binasında yaşanan gerginliklere de değindi.

Söz konusu eylemlere katılan muhalefet ve destekçilerinin, Rusya ile Abhazya arasında bir yatırım anlaşmasının onaylanmasına karşı çıktığını dile getiren Zurabişvili, "İşgal altındaki Abhazya'da yaşananlar, 'Rus yasası' olarak bilinen tasarının onaylanmasına yönelik bir çaba. Ancak sivil toplum buna karşı duruyor. Onlarla dayanışmamı ifade etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Göstericiler Sokhumi'de Kontrolü Ele Geçirdi

Sokhumi'deki gelişmelere ilişkin yerel basın ve Telegram kanallarına göre, göstericiler, sözde parlamentoda görüşülmesi planlanan yasa tasarısına karşı çıkmak amacıyla bulundukları yerde güvenlik güçlerine rağmen binanın kontrolünü ele geçirdi. Görüntülerde yüzlerce protestocunun binaya girdiği ve sözde Devlet Başkanlık Ofisi'ni aldığı görülüyor.

Göstericilerin talepleri arasında, Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın istifası yer alıyor. Olaylarda 13 kişi yaralandı ve içerideki görüşmeler ertelendi.

Geçmişten Gelen Sorunlar

Gürcistan ordusu ile Rusya destekli Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren bir savaş yaşanmıştı. 2008 yılında başlayan Güney Osetya Savaşı sonrasında Rusya, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı. Bu durum, Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden oldu. Bugün, İsviçre bu iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.