Zürih'te Cumhuriyet Bayramı: Türkiye'nin 102. yılı coşkuyla kutlandı

Başkonsolos Fazlı Çorman ev sahipliğinde tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliğe Başkonsolos Fazlı Çorman ev sahipliği yaptı; törene İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ile İsviçre ve Türk toplumundan davetliler katıldı.

Fazlı Çorman konuşmasında şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü sizlerle birlikte Zürih'te kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin taçlanışını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçişini temsil eden en büyük bayramımızdır. 29 Ekim 1923'te yeni başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisince ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlük, ilerleme ve çağdaşlaşma yolculuğunun simgesidir."

Çorman, Cumhuriyet'in Türk kadınlarının toplumsal yaşamda yer bulduğu, gençlerin özgürce düşünebildiği, çocukların iyi yetiştiği ve her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu bir düzenin teminatı olduğunu vurguladı. Bu eşsiz mirası Türk milletine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ile gazileri sonsuz minnet ve saygıyla andı.

Etkinlikte ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Zürih'te bu yılki kutlamalarımızın ayrı bir anlamı var. Uzun bir aradan sonra Cumhuriyet coşkusunu yeniden burada, vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Hepinizin bu akşam buraya gösterdiği ilgi, coşku ve birlik duygusu, Cumhuriyetimizin yurt dışında da ne kadar güçlü yaşadığını bir kez daha kanıtlıyor."

Çorman, İsviçre'de nüfusu 200 bine yaklaşan mensubuyla ülkesini en iyi şekilde temsil eden, üretken, çalışkan ve uyumlu bir Türk toplumuna sahip olduklarını; buradaki her meslekten Türk vatandaşının İsviçre'nin çok kültürlü yapısına değer kattığını kaydetti.

Konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi: "(İsviçre'deki Türk toplumu) Aynı zamanda Türkiye ile İsviçre arasında kurulan bağlantıların temellerini oluşturuyorsunuz. Her birinizin, Türkiye-İsviçre dostluğunun gönüllü elçileri olduğuna inanıyorum. Bu yıl ülkelerimiz açısından başka bir öneme daha sahiptir. Türkiye ile İsviçre arasında 19 Eylül 1925'te Cenevre'de imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılını kutluyoruz. Bu antlaşma, iki hükümet arasında imzalanan sıradan bir belgenin ötesinde, iki halkın barışa, anlayışa ve birlikte yaşamaya olan inancının yazılı ifadesidir. Bu anlayış, 100 yıldır iki ülke ilişkilerine yön veren samimiyetin ve karşılıklı saygının temelini oluşturmuştur."

Çorman, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin her zamankinden daha canlı ilerlediğini; turizm ve eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendiğini, ticaret hacminin genişlediğini ve kültürel bağların toplumları birbirine daha da yakınlaştırdığını vurguladı. Başkonsolosluğun bu ilişkileri güçlendirmek, iş insanları ve kurumlar arasında yeni köprüler kurmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Programın sonunda Başkonsolos Fazlı Çorman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü İsviçre'nin Zürih kentinde törenle kutlandı. Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman ev sahipliğinde düzenlenen törene, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin, birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcileri ile İsviçre ve Türk toplumundan davetliler katıldı. Çorman, etkinlikte konuşma yaptı.