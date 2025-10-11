Zurnacı Baba ve Davulcu Kızı Demet Arslan: Düğünlerin Aranan İkilisi

Zurnacı Baba ve Davulcu Kızı Demet Arslan, Düğünlere Renk Katıyor

İstanbul’da yaşayan ve bir üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Demet Arslan, dedesinin etkisiyle çocuk yaşta ritme ilgi duyarak mesleği eline aldı. Zurna çalan babasıyla birlikte sahneye çıkan Arslan çifti, kısa sürede düğünlerin aranan ikilisi oldu.

Babasıyla birlikte paylaştıkları videoları sosyal medyada yayınlayan çift, 27 Eylülde Beykoz’da dünya evine giren Sena-Evren Polat çiftinin düğününde de konukları coşturdu. Baba-kız sahneye çıktığında ortam bir anda hareketlendi; genç çift ve misafirler davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Demet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ritimli çalgılara ilgisi olduğu için dede mesleği olan davulculuğu seçtiğini belirtti: "Babam en büyük destekçilerimden biridir. Düğünlerde bizi görünce çok şaşırıyorlar, 'Davulcu nerede?' diye soruyorlar. Davulcu olduğumu söyleyince insanlar biraz şaşırıyor ama çaldıktan sonra gelip, tebrik ediyorlar."

Arslan, kendilerinin örnek bir baba-kız ikilisi olduğunu vurgulayarak, "Zurnacı babanın davulcu kızı' olarak tanınıyorum. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar. Eğer düğünlerdekiler güzel oynuyorsa biz de aynı şekilde güzel eğleniyoruz. Daha çok Sivas, Erzincan ve Malatya yörelerini çalıyoruz." dedi. Annesinin de durumdan memnun olduğunu, kadınların her işi yapabileceğini düşündüğünü ve bazen bahşişlerin daha fazla geldiğini sözlerine ekledi.

Babası Nuri Arslan (55) ise asıl mesleğinin su tesisatçılığı olduğunu, hafta sonları kızıyla birlikte düğünlere gittiklerini anlattı. Yıllarca kendi babasıyla çaldığını, kızı Demet yetişince birlikte çalışmaya başladıklarını söyleyen Arslan, "Daha önce bir topluma girdiğimizde sürekli erkeklerin yanına oturmamız gerekiyordu. Şu an kızım olduğu için aile masalarına oturup rahatça hareket edebiliyoruz. Demet'in sayesinde daha çok iş gelmeye başladı. Genellikle kızın babasıyla çalmasını önemsiyorlar. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, çiftin sahnede uyumunun düğün sahiplerini neşelendirdiğini belirterek, davul çalan kızını sık sık talep ettiklerini söyledi. "Kızınızı zurnacıya verir misiniz?" sorusuna ise esprili bir dille, "Şu an düşünmüyorum, verirsem davulcusuz kalırım." yanıtını verdi.

Baba-kız ikilisi bahşişleri paylaştıklarını, Demet'in emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak sahne disiplinlerini anlattı. Arslan, Demet'in 8 yaşından beri çaldığını ve babasından etkilendiğini sözlerine ekledi.

Not: Haber, çiftin sahne performansı ve sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden düğün kültüründeki geleneksel müzik pratiklerini ve aile içi ustalık aktarımlarını öne çıkarıyor.

