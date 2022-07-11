Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!

Kızı Aleyna Tilki gibi annesi Havva Öztel'de yakın zamanda şarkıcılığa soyunmuştu. Şarkısıyla gündeme gelen Havva Öztel bu sefer de sahilde yaptığı roman havası dans şovuyla gündemde. Havva Öztel ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Havva ÖztelHavva Öztel 'Seni Kalbimden Kovdum' isimli şarkısını çıkaracağını ve yakın zamanda da klip çekimlerini tamamladığını duyurmuştu. Aleyna Tilki'nin babası Havva Öztel'in eski eşi Mehmet Tilki de eski eşine destek verdiğini belirten bir paylaşım yaparak kızlarımın annesi, arabeskin divası geliyor sözlerini söylemişti. Havva Öztel, geçtiğimiz akşam saatlerinde sahilde roman havası dans şovuyla döktürdü.
Gören insanlar çok beğenirken on parmağında on marifet yorumlarını da aldı. Havva Öztel aynı zamanda şarkısının klibinin kısa bir videosunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Havva Öztel, sanatçı olmak gibi bir amacı olmadığını, tek isteğinin şarkı söylemek olduğunu ve insanların kalplerine dokunmak istediğini söyledi. Aynı zamanda Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki ile de aralarındaki buzların eridiği beraber çıktıkları tatil paylaşımlarından da anlaşılıyor. Mehmet Tilki'nin de Instagram hesabında 60 bine yakın takipçisi bulunuyor.