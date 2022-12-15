MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 13:49

Gündüz vakti alkol şişesiyle avm turu

Merve Boluğur bu seferde alkollüyken tanımadığı insanlara salça oldu…

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 13:49
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Gündüz vakti alkol şişesiyle avm turu


Merve Boluğur bu sefer yok artık dedirtti. Dj Mert Aydın ile aşk yaşamaya başlayan ve aniden evlenip 2 ay sonra da apar topar boşanan Merve Boluğur bu sefer de gündüz vakti bir avm de alkollü hareketler sergilerken görüntülendi. Agresif tavırlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine düşen Merve Boluğur’un bu sefer ki hareketleri çok eleştirildi. Merve Boluğur

Tanımıyordu 



Elinde alkol şişesi ile avm de tur atan Boluğur bir anda hiç tanımadığı bir adamın masasına oturarak garip tavırlar sergiledi. Masasına oturduğu şahıs tarafından o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Şahsın aktardığına göre Boluğur bir anda masasına oturarak kendisine garip sorular sormaya başladı durumdan rahatsız olan adam masadan kalkarak Boluğur’y yalnız bıraktı. Merve Boluğur

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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