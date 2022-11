Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız

C Vitamini Desteği







Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Kilo vermenize yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır

Cildinizi sıkılaştırır

Peki bu mucizevi Limonlu su nasıl hazırlanır?

Güne limonlu su ile başlandığınızda içindeki mineraller ve vitaminler sayesinde kendinizi daha dinç hissedersiniz. Hayat kalitenizi yükseltmek için düzenli olarak her sabah güne limonlu su başladığınızda hayatınıza yarattığı inanılmaz etkileri ilk haftadan görmeye başlarsınız. Alkali beslenmenin temelini oluşturan besinlerin başında gelen limonlu suyun işte mucizevi etkileri..İçerdiği C vitamini sayesinde, c vitamini konusunda eksiklik yaşamazsınız. Son yıllara damga vuran Koronavirüsün de en büyük düşmanlarından olan c vitamini desteğini doğal yollardan vücudunuza almış olursunuz. C vitamini ile sadece virüslere karşı koruma elde etmiş olmazsınız. Bunun yanında cildinizin güzelleştiğini ve yüzünüzün ışıl ışıl parladığını düzenli olarak limonlu su içmeye başladığınızda göreceksiniz.Güne limonlu su ile başladığınızda vücudunuzun direncini yükselir. Hastalıklara karşı vücudunuzun kendisini savunması güçlenir.Limon yağ yakımını hızlandıran besinlerin başında gelmektedir. Uyandığınızda limonlu su içip sonrasında sporunuza başlarsanız, normal sürecinizden daha hızlı şekilde yağlarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Ayrıca bunun yanında iştahı azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Kahvaltıda normalden daha az yemeye başladığınızı fark edeceksiniz.Işıl ışıl bir görünümün yanında cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırıcı etkisi vardır. İçerdiği C vitamini sayesinde cildinizin altındaki bağ dokularını güçlendirir bu da kırışıklarınızın azalmasına cildinizin gençleşmesine yarar sağlar. Ayrıca güne her sabah limonlu su ile başlamak, karaciğer fonksiyonuna yardımcı olur, potasyum seviyenizi yükseltir, bağırsakları düzenler, böbrek taşını ve ağız kokularını önler.1,5 su bardağı ılık suya 1 adet orta boy limonun suyu sıkılarak kolaylıkla hazırlanır.