Güneş beklenirken kar geldi! O il kar yağışına teslim oldu: Sabah uyananlar gözlerine inanamadı













Baharda beklenmedik kar yağışıyla beyazlara bürünen Uşak herkesi şaşkına çevirdi. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. İşte detaylar... Uşak'ta gece boyunca beklenmedik bir kar yağışı yaşandı ve bu durum sabah saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Soğuk hava etkisiyle kent merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdi.Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için İl Özel İdaresi ve Karayolları 25. Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde beklemekte.