Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..

Güneş atmosferinde koronal delik şeklinde adlandırılan 'kanyon benzeri' bir boşluğun oluştuğunu duyuran uzmanlar 2 Aralık (yarın) günü dünyaya doğru bir güneş fırtınasını başlatacağını açıkladılar. Bu bağlamda, güneş fırtınaları koronal boşluktan yayılabilir ve saatte 2,8 mil gibi şaşırtıcı bir hızla Dünya'ya ulaşabilir.
ELEKTRIK VE ENERJİ KESİNTİLERİNE DİKKAT!
Güneş fırtınaları, güç şebekelerinde dalgalanmalara ve düşük Dünya yörüngesindeki iletişimin kesintiye uğramasına neden olur.
Space Weather Live'a göre 28 Kasım Pazartesi günü keşfedilen söz konusu delik ve ortaya çıkacak olan fırtına 2 Aralık'ta Dünya'yı vurabilir. haber sitesi, güneş fırtınalarına G1 (1'den 5'e kadar bir ölçekte) verdi ve onları oldukça küçük olarak derecelendirdi, ancak elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydu sorunlarına neden olabilirler.