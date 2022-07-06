Güneş-Sirius kavuşumu burçlara etkisi ne? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür? 6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?







Sirius-güneş kavuşumu nedir?







Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür?

Güneş-Sirius kavuşumunda neler yapılır?

Necm Suresinin 49. ayetinde de geç ve 'Şi'ranın Rabbi de O'dur.' ifadeleriyle bilinen aynı zamanda evrenin en önemli parçalarından birisi olarak kabul edilen Güneş-Sirius kavuşumu son günlerin en çok araştırılan konuların başında yer almaya başladı. Astroloji tutkunları Güneş-Sirius kavuşumunun burçlar üzerinde etkisini merak ederken hangi gün kavuşumun gerçekleşeceği de sorgulanmaya başladı. Peki, sirius güneş kavuşumunda ne yapılması gerekir. Güneş-Sirius kavuşumu hangi gün saat kaçta olacak? İşte, merak edilen diğer soruların yanıtları..Sirius, veya Kuran-ı Kerim’de geçen adıyla Şi’ra yıldızı, gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Her yıl Yengeç döneminde enerji veren bu yıldız diğer anlamda şifa dağıtır. Sirius yıldızı evrenin en büyük yıldızı olan Güneş ile yılda bir kez kavuşur ve o gün herkesin bir yıllık kaderi neredeyse baştan yazılır.Hint mitolojisinde cennetin kapısı olarak tanımlanan Sirius yıldızının tarihte de önemli bir yer edinen önemli kişiliklerin haritasında parlak olarak göründüğü görülebilir. Kleopatra'dan Frida Kahlo'ya kadar tarihe adını yazdıran kişilerin hayatlarında sirius yıldızı ile etkileşimleri vardır.Sirius yıldızıyla Güneş'in kavuşumu yılda 1 kez gerçekleşir ve genellikle 4-6 Temmuz arasına denk gelir. 2022 yılında bu kavuşum 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü meydana gelecek. Bu günde Güneş-Sirius kavuşmasındaki etkiler araştırılmaya başlanırken insanların 1 yıllık kaderin yazıldığı en önemli gün olarak öne sürülen sirius kavuşumuna ilişkin detaylar sorgulanıyor.Kahin Kassandra, 6 Temmuz günü gerçekleşecek olan Güneş-Sirius kavuşumunda ortaya çıkacak olan etkileri yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin sonuçlarının 6 Temmuz ve sonrasında alınacağını söylemişti. Kuran-ı Kerim'de Güneş'in ardından adı geçen tek yıldız olarak bilinen Sirius, tüm medeniyetlerin içerisinde kutsal yıldız şeklinde adlandırılır. Bazı kavimler ise bu yıldızın Rabbi'nin de Allah olduğu söylerler.Astrologlar, Güneş ile Sirius yıldızının kavuşmasının yılın en şanslı günü olacağını söylerler. Bu günü duayla taçlandırmalısınız diyen astrologlar, 6 Temmuz gününde herkesin dilekler dileyebileceklerini, meditasyon yapabileceklerini anlatırlar. Uzmanlar ayrıca, bu günde herkesin en azından kendisiyle beş dakika bile olsa yalnız kalmasına özen göstermelerini isterler. Güneş-Sirius kavuşumu kişilere; şans, bolluk, bereket, aşkın yanı sıra onlara sağlık, huzur ve mutluluk ta getireceğini ve herkesin mutlaka bunlarla ilgili dualar etmesi gerektiği de söylenir.