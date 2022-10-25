Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması hangi şehirlerde nasıl izlenir? 25 Ekim 2022 güneş tutulması







GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?











GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?





GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ŞEHİRLERDE NASIL İZLENİR?





GÜNEŞ TUTULMASI İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Yılın ikinci ve son tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinin yanı sıra Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'nın bazı bölgelerinde izlenebilecek. Tutulma Türkiye saati ile 12:00 - 12:10 arasında başlayacak ve 15.05'e kadar devam edecek. Güneş tutulmasının maksimum evresi ise 13.50'de görülecek. Kısmi tutulmanın maksimum evresinin ise Nizhnevartovsk yakınlarında bulunan Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nın oralarda kaydedilecek.Yılın son güneş tutulması 25 Ekim'de görülecek. Yılın ilk güneş tutulması 22 Nisan'da gerçekleşti. Tutulma, 2022'nin son tutulması olacak, ancak genel olarak sonuncusu olmayacak. 8 Kasım'da Ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden görülebilen tam bir ay tutulmasıyla Dünya'nın gölgesinden geçecek. Bir sonraki tutulma 20 Nisan 2023'te, ardından bir diğeri 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek. Ay güneşin önünden geçecek ve parçalı güneş tutulması meydana gelecek. Güneş, gözlemcinin dünyanın neresinde olduğuna bağlı olarak hilal şeklinde görünür. Kısmi güneş tutulması Afrika, Asya, Avrupa, İngiltere'deki Guernsey adasının yakınında kuzey yarımkürede görülecek ve Kuzey Kutbu ve Rusya'da aşırı net olacak.Tutulma Türkiye'den de izlenebilecek. Salı günkü tutulma, İstanbul dahil birçok şehirde yaklaşık %40 oranında görülebilecek. 25 Ekim'de tutulmanın merkez noktası, Güneş'in %82'sinin tutulacağı Kuzey Kutbu'nu geçecek. Güneşin yüzde 80'i Rusya'da, yüzde 70'i Çin'de, yüzde 63'ü Norveç'te ve yüzde 62'si Finlandiya'da gerçekleşiyor.Güneş tutulması, Ay'ın yörüngesi sırasında Dünya ile Güneş arasından geçerek Ay'ın Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesine neden olan doğal bir olaydır. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Ay'ın Yeni Ay evresinde olması ve Güneş'le Dünya'ya göre aynı hizada olması gerekir. Yani Ay'ın yörünge düzlemi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge düzlemiyle eşleşmelidir. Ay, Dünya'nın etrafında yılda yaklaşık 12 kez döner, ancak Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörüngesi arasındaki açı yaklaşık 5 derece olduğu için Ay her zaman doğrudan Güneş'in önünden geçmez. Bu tür eşleşmeler nadirdir. Bu nedenle, her yıl 2 ila 5 güneş tutulması gözlemlenir. Bu zamanların en fazla iki tanesi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya'daki dar bir koridoru takip ediyor. Bu nedenle güneş tutulması herhangi bir bölge için çok nadir görülen bir olaydır.Dürbün, teleskop veya özel koruma olmadan çıplak gözle güneşe bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, tutulmalar ve diğer güneş olayları sırasında Güneş'i güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtre kullanmayı tercih ederler. Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüğü kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı görmek isteyen gözlemciler güneş lekesi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar yoksa başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanılabilir. Bunlar mevcut değil ise Güneş ışığını bir yüzeyden yansıtmak için iğne deliği projektörü yöntemi de de kullanılabilir.Kısmi güneş tutulması Afrika, Asya, Avrupa, İngiltere'deki Guernsey adasının yakınında kuzey yarımkürede görülecek ve Kuzey Kutbu ve Rusya'da aşırı olacak. Tutulma Türkiye'den de izlenebilecek. İstanbul dahil birçok şehirde yaklaşık %40 oranında görülebilen tutulma, şehir ışıklarının kuvvetli olmadığı yerlerde rahatlıkla izlenebiliyor.