Güneş tutulmasında deprem korkusu, burçlara etkileri! 25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta?







Güneş tutulması depremi tetikler mi, deprem olacak mı?







25 Ekim güneş tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

2022 yılının ikinci güneş tutulması tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Birçok ülkede gözlemlenebilecek güneş tutulmasının Türkiye’den görünüp görünmeyeceği merak konusu olurken aynı zamanda güneş tutulmasının etkileri de konuşuluyor. Güneş tutulmasının romantik etkilerinin yanı sıra bir de deprem riski bulunuyor. 17 Ağustos 1999 depreminden önce 11 Ağustos’ta meydana gelen güneş tutulmasının depremi tetiklediği iddia ediliyor.Bu yıl ikinci kez gözlemlenecek olan Güneş tutulması, deprem korkusunu da peşinde getirdi. 17 Ağustos depremi öncesinde yine aynı şekilde bir güneş tutulmasının meydana gelmesi sebebiyle bazı uzmanlar bu doğa olayının depremin belirtisi olduğu görüşünü savunuyor.Konuya ilişkin açıklama yapan İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, güneş tutulması ile deprem arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını ve bu tutulma ile deprem riskinin olmadığını söyledi.Heyecanla beklenen güneş tutulması 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 saatleri arasında meydana gelecek olan güneş tutulmasının en yüksek evresi ise 13.50’de görülecek. Güneş tutulması Türkiye’de de gözlemlenebilecek. Şehir merkezlerinden uzak, ışığın olmadığı yerlerde güneş tutulmasını izlemek mümkün olacak. Güneş tutulması ayrıca İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin’den de görülecek. Hayranlık veren gökyüzü hareketinde ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması oluşturacak. Güneş, izleyenlerin dünyanın hangi ülkesinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görülecek. 25 Eklim günü yılın son güneş tutulması gözlemlenebilecek. Bu yılın ilk güneş tutulması 22 Nisan günü yaşanmıştı. Yeni yılda ise güneş tutulması 20 Nisan 2023’te ve sonrasında 14 Ekim 2023’te meydana gelecek. Bu tarihlerden önce de 8 Kasım tarihinde Asya, Avustralya, Kuzey Amerika gibi bazı bölgelerde gözlemlenebilecek bir tam ay tutulması da dünyanın gölgesinden geçecek. Yılın son güneş tutulmasını izlemek isteyenler, kendilerine ışıksız ve yüksek bir alan bularak planlarını şimdiden yaptı. Aynı zamanda birçok astrolog da güneş tutulmasının etkilerinden bahsederek, bu tutulmanın dünyadaki birçok şeyi değiştireceğine inanıyor.