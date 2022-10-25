GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 13:32

Güneş tutulmasında deprem olasılığı var mı? 25 Ekim 2022 Güneş tutulmasında deprem paniği!

Günlerdir merakla beklenen güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Bu yıl ikinci kez gözlemlenen güneş tutulması Türkiye'nin bazı illerinden de izlenebilecek. 11 Ağustos tarihinde meydana gelen tam güneş tutulmasından sonra ve 17 Ağustos 1999 depremi meydana gelmişti. Vatandaşlar, bu güneş tutulmasının ardından tutulmanın yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğini merak etmeye başladı. Peki 25 Ekim güneş tutulması depremlere neden olur mu? İşte uzman isimlerden güneş tutulması ve deprem arasındaki bağlantı detayları..

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 13:32
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Güneş tutulmasında deprem olasılığı var mı? 25 Ekim 2022 Güneş tutulmasında deprem paniği!


25 Ekim 2022'de ikinci bir güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye saati ile 12:40 - 15:05 arası meydana gelecek olan güneş tutulmasının maksimum fazı saat 13.50'de görülecek. 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek olan yılın ikinci güneş tutulması İstanbul'da kısmen izlenebilecek. Bu tutulma Avrupa, Güney ve Batı Asya, Kuzey ve Doğu Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan en net şekilde görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

25 Ekim 2022 Güneş tutulmasında deprem

Pek çok ülkede görülen tam güneş tutulması Türkiye'de de bazı illerde izlenebilecek. Güneş utulması ile ilgili detayların araştırılması sırasında çok sayıda vatandaşın aklında güneş tutulmasının deprem meydana getirip getirmeyeceği sorusunun yanıtı oluşmaya başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebileceğini söylerken İTÜ Maden Fakültesi Geoteknik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Cenk Yaltırak, tutulmalar ile depremler arasında bir ilişki olmadığına dikkat çekti.



Bugün gerçekleşen güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde meydana gelen tutulma ile karşılaştırılıyor. 17 Ağustos depreminden altı gün önce meydana gelen güneş tutulmasının fay hattına neden olduğu söyleniyor. 25 Ekim Salı günkü güneş tutulmasının fay hatlarını da etkileyeceği ve İstanbul'da depremi tetikleyebileceği yönünde söylentiler var.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin ana kaynağının yer altı olduğunu açıklıyor. Deprem ile ilgili detaylara değinen Prof. Dr. Ercan, "Çok aşağıda, yüzen daire adı verilen erimiş bir katman var. Döngü akımı içinde döner. Depremler, bunlar üst katmanları kırdığında meydana gelir. Başka bir deyişle, mekansal olaylar depremlere neden olmaz. Nitekim 2006 tutulmasının net bir şekilde gözlemlendiği Nixar-Leschadiye'deki Kuzey Anadolu Fayı'nda ölçümler yapılmış ve tutulmanın depremleri etkilemediği doğrulanmıştır." diye konuştu.

"Dünyada her yıl sadece 1,5 milyar deprem oluyor ve bunlardan bir ya da ikisi güneş tutulmasına eşdeğer" diyen Prof. Dr. Ercan, ay tutulmalarının "gelgit" yarattığının bilindiğini bu deniz çekme kuvveti katmanlarının da belki etkileyebileceğini söyledi.

Güneş tutulması olayının depremi tetiklediği yönündeki söylentilerin dolayısıyla efsane olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kanıtlanmamış bilginin bilim olmadığını belirterek "Tersini söyleyen de jeo-fizikçi değildir." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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