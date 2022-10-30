GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:51

Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!

Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen biri çocuk 10 kişide görme kaybı meydana geldi. Saatler sonra görme bulanıklığından şikayet etmeye başlayan vatandaşlar hastaneye koştu.

GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:51
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Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!


25 Ekim'de Ay'ın güneş ile dünya arasında olduğu bir zamanda Türkiye'den parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Van'da ise tüm dünyanın dikkatini çeken bir doğa olayının ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

25 Ekim'de Türkiye'de de güneş tutulması görüldü. Birçok vatandaş, bulundukları eyaletteki saate göre tutulmayı takip etti. Ancak tutulmayı çıplak gözle gören bazı vatandaşlar görme bozukluğu yaşadı.



Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi hastanelik oldu

10 KİŞİ HASTANEYE KOŞTU

Van'da son iki günde hastanelere başvuran 10 kişide görme sorunu tespit edildi. Hastanede yatan hastaların bir kısmı çocuk. Hastalar çarpık veya dalgalı görme ve görmede azalma gibi şikayetlerle doktora gittiler.

Doktorlar, tutulmaya çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyarırken aynı zamanda güneşten kaynaklanan göz hasarlarının kalıcı olabileceğini de vurgulandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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