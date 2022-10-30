Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!













10 KİŞİ HASTANEYE KOŞTU

25 Ekim'de Ay'ın güneş ile dünya arasında olduğu bir zamanda Türkiye'den parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Van'da ise tüm dünyanın dikkatini çeken bir doğa olayının ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı. 25 Ekim'de Türkiye'de de güneş tutulması görüldü. Birçok vatandaş, bulundukları eyaletteki saate göre tutulmayı takip etti. Ancak tutulmayı çıplak gözle gören bazı vatandaşlar görme bozukluğu yaşadı.Van'da son iki günde hastanelere başvuran 10 kişide görme sorunu tespit edildi. Hastanede yatan hastaların bir kısmı çocuk. Hastalar çarpık veya dalgalı görme ve görmede azalma gibi şikayetlerle doktora gittiler. Doktorlar, tutulmaya çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyarırken aynı zamanda güneşten kaynaklanan göz hasarlarının kalıcı olabileceğini de vurgulandı.