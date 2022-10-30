25 Ekim'de Ay'ın güneş ile dünya arasında olduğu bir zamanda Türkiye'den parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Van'da ise tüm dünyanın dikkatini çeken bir doğa olayının ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı. 25 Ekim'de Türkiye'de de güneş tutulması görüldü. Birçok vatandaş, bulundukları eyaletteki saate göre tutulmayı takip etti. Ancak tutulmayı çıplak gözle gören bazı vatandaşlar görme bozukluğu yaşadı.
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:51
Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!
Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen biri çocuk 10 kişide görme kaybı meydana geldi. Saatler sonra görme bulanıklığından şikayet etmeye başlayan vatandaşlar hastaneye koştu.
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:51
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir