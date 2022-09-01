YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:34

Güneşli'de Çalışmalar Hızla Ilerliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 27 milyon TL’lik yatırım bedeli ile başlatılan altyapı çalışmalarında, 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:34
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Güneşli'de Çalışmalar Hızla Ilerliyor


MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 27 milyon TL'lik yatırım bedeli ile başlatılan altyapı çalışmalarında, 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahalleleri adeta yeniden inşa etmeye devam etmekte. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarında Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 25 kilometre içme suyu ana hat döşeme çalışmaları tamamlandı. 400 tonluk içme suyu deposu inşaatında sona gelinirken, 23 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. 27 milyon TL yatırım bedeli ile yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanacak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından yeni nesil mekanik su sayaçları ve muhafaza kutularının montajı da MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacak.





“Mahallemizin hiçbir sıkıntısı kalmayacak”


Mahalle Muhtarı Erdal Terim, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizde yürütülen altyapı çalışmaları ekiplerin tüm gayretiyle devam etmekte. İnşallah çalışmalar bittiğinde mahallemizin hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Mahalle sakinlerimize sağlıklı bir altyapı ve üstyapı sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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