Güneşli günler beklenirken lapa lapa kar yağacak! İstanbul dahil 15 il için alarm zilleri çalıyor

ürkiye'de son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle meteoroloji uzmanları dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Kış aylarında sıcak hava dalgaları nedeniyle Türkiye kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Nisan ayının başından bu yana yağmur yağışları devam ediyor ancak hala birçok kişi kar bekliyor. son dakika meteoroloji uyarısı ise kar yağışı beklentisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Bursa'nın 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde ise yer yer yoğun Karla Karışık Yağmur ve kar görülecek.
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli de son tahmin raporunda benzer açıklamalar yaparak, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisi altında kalınacağını belirtti. Sürmeli, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve Karla Karışık Yağmur beklendiğini, İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ettiğini açıkladı.Bu durum tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörü etkileyebilir. Yağışların ardından tarım alanlarında toprağın nemlenmesi, barajların dolması gibi olumlu etkiler de yaşanabilir. Ancak aşırı yağışlar sel, taşkın gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilir.
Vatandaşlar ise kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak gibi soruların yanıtını ararken, meteorolojinin son dakika açıklamasıyla birlikte kar umudu arttı. MGM, 16 il için alarm durumuna geçti ve nisan ayının ortasında her yerin beyaza bürüneceği uyarısında bulundu. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı için tarih ve saat verildi. Ancak, bu tahminlerin kesin olmadığını ve meteorolojik koşullara göre değişebileceğini unutmamak gerekir.