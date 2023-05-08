Güneşli günlere aldanmayın! Meteoroloji o iller için uyardı: Çok kuvvetli olacak

Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…
BİRÇOK BÖLGEYE UYARI YAPILDI! İL İL AÇIKLANDI, KUVVETLİ GELİYOR
Meteoroloji yeni yayınladığı bir raporda, pek çok bölge için şiddetli yağış beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Doğu Akdeniz, Doğusu İç Anadolu, Doğusu Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Kuzeyi ve Batısı Doğu Anadolu, Kuzeyi ve Batısı Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın iç kesimleri ve Çankırı ile üst kesimler Kırıkkale, Van ve Bitlis kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ve doğuda sıcaklıkların başka yerlerde önemli bir değişiklik olmaksızın 2-6°C düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârların ülkenin kuzey ve güneydoğu yönlerinden ılımlı, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel ve kuvvetli yağış bekleniyor, bu nedenle olası olumsuz etkilere karşı tedbirli olunmalı ve tedbirli alınması gerekiyor.
CUMA GÜNÜNE KADAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
BURSA 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
EDİRNE 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
SAKARYA 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
A. KARAHİSAR 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
DENİZLİ 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
İZMİR 25°C
Parçalı ve yer yer az bulutlu olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
AKDENİZ
Doğu Akdeniz ile iç kesimler ve Antalya'nın yukarı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel ile kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ADANA 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ANTALYA 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimler de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
HATAY 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
K. MARAŞ 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kısmı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ANKARA 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
KONYA 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
SİVAS 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BOLU 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
DÜZCE 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
KASTAMONU 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ZONGULDAK 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge de genel olarak gökyüzünün bulutlu ve ara sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
TOKAT 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
TRABZON 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; gün boyunca kuzey ve doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
IĞDIR 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
MALATYA 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerine doğru havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
VAN °16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının da ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
GAZİANTEP 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SİİRT 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in batısında havanın fırtınalı rüzgarlı olması bekleniyor.
KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz üzerinde parçalı yoğun bulut, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgarlar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3'e 5, kuzeydoğudan batıya 5 ve batıdan 5. Dalgalar: Doğu Karadeniz bölgesinin batı ve kuzeybatı yönlerinden 5-7 derece, doğu, batı ve güneybatı yönlerinden 4-6 derece.1,0 - 2,0 m, 1,5 - 2,5 m doğu, bazı yerlerde 3,0 m. Görüş: iyi
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar: Batı Akdeniz'in batı ve kuzeybatısından 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de 3-5 büyüklüğündeki dalgalar batı ve güneybatıdan geliyor. 1,0 ila 2,0 m; Görüş: iyi
VAN GÖLÜ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Öğle saatlerinde 3 ila 5 derece doğu ve kuzeydoğu, 4 ila 6 derece batı ve güneybatı. dalga:0,25-0,75m Görüş: İyi.