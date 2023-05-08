Güneşli günlere aldanmayın! Meteoroloji o iller için uyardı: Çok kuvvetli olacak







BİRÇOK BÖLGEYE UYARI YAPILDI! İL İL AÇIKLANDI, KUVVETLİ GELİYOR







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

CUMA GÜNÜNE KADAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

MARMARA

BURSA 21°C

EDİRNE 24°C

İSTANBUL 19°C

SAKARYA 21°C

EGE

A. KARAHİSAR 18°C

DENİZLİ 24°C

İZMİR 25°C

MUĞLA °C, 25°C

AKDENİZ

ADANA 25°C

ANTALYA 22°C

HATAY 23°C

K. MARAŞ 24°C

İÇ ANADOLU

ANKARA 21°C

ESKİŞEHİR 20°C

KONYA 20°C

SİVAS 16°C

BATI KARADENİZ

BOLU 20°C

DÜZCE 21°C

KASTAMONU 18°C

ZONGULDAK 15°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 21°C

SAMSUN 16°C

TOKAT 17°C

TRABZON 15°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 14°C

IĞDIR 26°C

MALATYA 21°C

VAN °16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 23°C

GAZİANTEP 23°C

SİİRT 24°C

ŞANLIURFA °C, 27°C

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

MARMARA

EGE

AKDENİZ

VAN GÖLÜ

Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…Meteoroloji yeni yayınladığı bir raporda, pek çok bölge için şiddetli yağış beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Doğu Akdeniz, Doğusu İç Anadolu, Doğusu Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Kuzeyi ve Batısı Doğu Anadolu, Kuzeyi ve Batısı Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın iç kesimleri ve Çankırı ile üst kesimler Kırıkkale, Van ve Bitlis kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ve doğuda sıcaklıkların başka yerlerde önemli bir değişiklik olmaksızın 2-6°C düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârların ülkenin kuzey ve güneydoğu yönlerinden ılımlı, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel ve kuvvetli yağış bekleniyor, bu nedenle olası olumsuz etkilere karşı tedbirli olunmalı ve tedbirli alınması gerekiyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer az bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Doğu Akdeniz ile iç kesimler ve Antalya'nın yukarı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel ile kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimler de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kısmı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Bölge de genel olarak gökyüzünün bulutlu ve ara sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; gün boyunca kuzey ve doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerine doğru havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının da ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyorParçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Doğu Karadeniz’in batısında havanın fırtınalı rüzgarlı olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz üzerinde parçalı yoğun bulut, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgarlar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3'e 5, kuzeydoğudan batıya 5 ve batıdan 5. Dalgalar: Doğu Karadeniz bölgesinin batı ve kuzeybatı yönlerinden 5-7 derece, doğu, batı ve güneybatı yönlerinden 4-6 derece.1,0 - 2,0 m, 1,5 - 2,5 m doğu, bazı yerlerde 3,0 m. Görüş: iyiParçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar: Batı Akdeniz'in batı ve kuzeybatısından 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de 3-5 büyüklüğündeki dalgalar batı ve güneybatıdan geliyor. 1,0 ila 2,0 m; Görüş: iyiParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Öğle saatlerinde 3 ila 5 derece doğu ve kuzeydoğu, 4 ila 6 derece batı ve güneybatı. dalga:0,25-0,75m Görüş: İyi.