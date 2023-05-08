Güneşli günlere aldanmayın! Meteoroloji o iller için uyardı: Çok kuvvetli olacak

Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…
BİRÇOK BÖLGEYE UYARI YAPILDI! İL İL AÇIKLANDI, KUVVETLİ GELİYOR
Meteoroloji yeni yayınladığı bir raporda, pek çok bölge için şiddetli yağış beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Doğu Akdeniz, Doğusu İç Anadolu, Doğusu Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Kuzeyi ve Batısı Doğu Anadolu, Kuzeyi ve Batısı Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın iç kesimleri ve Çankırı ile üst kesimler Kırıkkale, Van ve Bitlis kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ve doğuda sıcaklıkların başka yerlerde önemli bir değişiklik olmaksızın 2-6°C düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârların ülkenin kuzey ve güneydoğu yönlerinden ılımlı, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel ve kuvvetli yağış bekleniyor, bu nedenle olası olumsuz etkilere karşı tedbirli olunmalı ve tedbirli alınması gerekiyor.
CUMA GÜNÜNE KADAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
MARMARA
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
BURSA 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
EDİRNE 24°C
İSTANBUL 19°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
SAKARYA 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. EGE
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor..
A. KARAHİSAR 18°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
DENİZLİ 24°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutluolacağı tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C
Havanın parçalı ve yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
MUĞLA °C, 25°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Doğu Akdeniz ile iç kesimler ve Antalya'nın yukarı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel ile kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolacağı tahmin ediliyor.
ADANA 25°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA 22°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimler de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 23°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolacağı tahmin ediliyor.
K. MARAŞ 24°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kısmı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR 20°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
KONYA 20°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
SİVAS 16°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
BOLU 20°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor
DÜZCE 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
KASTAMONU 18°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolacağı tahmin ediliyor
ZONGULDAK 15°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge de genel olarak gökyüzünün bulutlu ve ara sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
SAMSUN 16°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
TOKAT 17°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
TRABZON 15°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor
DOĞU ANADOLU
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; gün boyunca kuzey ve doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
IĞDIR 26°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
MALATYA 21°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerine doğru havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
VAN °16°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının da ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 23°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
SİİRT 24°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine doğru ise havanın yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 27°C
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in batısında havanın fırtınalı rüzgarlı olacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz üzerinde parçalı yoğun bulut, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgarlar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3'e 5, kuzeydoğudan batıya 5 ve batıdan 5. Dalgalar: Doğu Karadeniz bölgesinin batı ve kuzeybatı yönlerinden 5-7 derece, doğu, batı ve güneybatı yönlerinden 4-6 derece.1,0 - 2,0 m, 1,5 - 2,5 m doğu, bazı yerlerde 3,0 m. Görüş: iyi
MARMARA
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Havanın parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Havanın parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar: Batı Akdeniz'in batı ve kuzeybatısından 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de 3-5 büyüklüğündeki dalgalar batı ve güneybatıdan geliyor. 1,0 ila 2,0 m; Görüş: iyi
VAN GÖLÜ
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Öğle saatlerinde 3 ila 5 derece doğu ve kuzeydoğu, 4 ila 6 derece batı ve güneybatı. dalga:0,25-0,75m Görüş: İyi.