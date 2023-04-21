Güney Afrika’da silahlı saldırıda 10 ölü!

Cuma sabahı erken saatlerde Pietermaritzburg şehri yakınlarındaki evleri pusuya düşürülen aileden 7 kadın 3 erkek öldürüldü. Yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Komşuların silah seslerini duyması üzerine ilk olarak polis ekiplerine haber verildi.
Polis Bakanı Bheki Cele, iki zanlının tutuklandığını, birinin vurularak öldürüldüğünü ve diğerinin hala firarda olduğunu söyledi. Kurbanlardan birinin 13 yaşında olduğunu söyleyen Cele, "Burası bir olay yeri, korkunç. Burada çok fazla insan öldü" dedi. Güney Afrika dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip.