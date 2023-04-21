DÜNYA
21 Nisan 2023 - 18:40

Güney Afrika'da silahlı saldırıda 10 ölü!

Polis, aynı aileden 10 kişinin Güney Afrika'daki evlerine düzenlenen saldırıda vurularak öldürüldüğünü söyledi.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 18:40
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Güney Afrika’da silahlı saldırıda 10 ölü!
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   Cuma sabahı erken saatlerde Pietermaritzburg şehri yakınlarındaki evleri pusuya düşürülen aileden 7 kadın 3 erkek öldürüldü. Yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Komşuların silah seslerini duyması üzerine ilk olarak polis ekiplerine haber verildi.

Güney



   Polis Bakanı Bheki Cele, iki zanlının tutuklandığını, birinin vurularak öldürüldüğünü ve diğerinin hala firarda olduğunu söyledi. Kurbanlardan birinin 13 yaşında olduğunu söyleyen Cele, "Burası bir olay yeri, korkunç. Burada çok fazla insan öldü" dedi.

   Güney Afrika dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip.

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