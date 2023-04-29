DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:05

Güney Kore-ABD ilişkisi şarkılarda

ABD-Güney Kore ilişkileri bu kez Beyaz Saray'da şarkılara taşındı.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:05
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Güney Kore-ABD ilişkisi şarkılarda


    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden'a ithafen şarkı söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD, 40 yılın ardından ilk kez Güney Kore limanına nükleer denizaltı gönderme kararı aldı. Bu durum Kuzey Kore yönetiminde tepki ile karşılanırken, Güney Kore-

Kore



    ABD ilişkileri yeni bir safhaya taşındı. Durum böyle olunca da Güney Kore ve ABD liderleri Beyaz Saray'da bir araya geldi. Güney Koreli lider, ABD Başkanı Joe Biden'ın ricası etmesi ile 'American Pie' şarkısını söyledi. Yaklaşık 1 dakika boyunca şarkıyı söyleyen Yoon ayakta alkışlandı.

Kore

    Biden ise, Yoon'un şarkı söylemesinin ardından "şarkı söyleyebildiğini bilmiyordum." dedi. Biden daha sonra Yoon'a, şarkının söz yazarının imzasını taşıyan bir akustik gitar hediye etti.

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