Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' faciası! Kutlamalarda çıkan izdihamda 151 kişi öldü













ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE AKIN ETTİ





GÜNEY KORE'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ





YAŞANAN TRAJEDİYE ALDIRMAYAN EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden biri olan Itaewon semtindeki Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol ise yaşananan elim olayın hemen ardından Seul'ün kalabalık gece hayatı bölgesinde 151 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19'u ağır olmak üzere 150 kişinin yaralandığını bildirirken Pazar gününü ülke çapında yas ilan etti.Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada Cumartesi gecesinde 100 binden fazla insanın Cadılar Bayramı kutlamaları için meydanlara geldiği ve bölgedeki dar sokakların kalabalık nedeniyle tıkandığını açıkladı. Ölü ve 15 yaralıdan ikisinin yabancı olduğu belirtilen açıklamada uyrukların henüz belli olmadığı aktarıldı. Sung-beom açıklamasında izdihamda 50'sinin ani kalp durması geçiren 150 kişinin yaralandığını da söyledi.Choi, 800'den fazla ambulans çalışanı ve yaklaşık 140 acil durum aracının olay yerine sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, öldürülenlerin çoğunun 20'li yaşlarında olduğunu bildirdi. Diğer taraftan, bazı yerel basında çıkan haberlere göre, Itaewon mekanı bilinmeyen bir ünlünün geldiğine dair söylentilerle doldu. Görgü tanıkları, insanların yığıldıkça ölü sayısının daha da fazla arttığını bildirirken edinilen diğer bilgilere göre, sağlık ekipleri yaralılara müdahalesinde çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istediği öğrenildi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini ve hükümetin yaralıların sağlık giderlerini ve ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını duyurdu. İtfaiye Şefi Choi Sung-bum'a göre 97 kadın ve 54 erkek öldü.Olayın meydana geldiği bölgede polis tarafından korunan ve yüzlerce yanıp sönen ışıkla kırmızıya boyanmış birkaç bardan müzik çalmaya devam etti. Olayın ardından çok sayıda vatandaş kaldırıma yığıldı. AFP'ye göre düzinelerce insan kapılarının önünde yaşanan trajediden habersiz partiye devam etti.