DÜNYA
30 Ekim 2022 - 09:42

Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' faciası! Kutlamalarda çıkan izdihamda 151 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasına akın eden insanlar arasında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol Pazar günü ülke çapında yas ilan etti.

DÜNYA
30 Ekim 2022 - 09:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' faciası! Kutlamalarda çıkan izdihamda 151 kişi öldü


Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden biri olan Itaewon semtindeki Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol ise yaşananan elim olayın hemen ardından Seul'ün kalabalık gece hayatı bölgesinde 151 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19'u ağır olmak üzere 150 kişinin yaralandığını bildirirken Pazar gününü ülke çapında yas ilan etti.

güney kore cadılar bayramı 151 ölü



Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada Cumartesi gecesinde 100 binden fazla insanın Cadılar Bayramı kutlamaları için meydanlara geldiği ve bölgedeki dar sokakların kalabalık nedeniyle tıkandığını açıkladı. Ölü ve 15 yaralıdan ikisinin yabancı olduğu belirtilen açıklamada uyrukların henüz belli olmadığı aktarıldı. Sung-beom açıklamasında izdihamda 50'sinin ani kalp durması geçiren 150 kişinin yaralandığını da söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE AKIN ETTİ

güney kore cadılar bayramı 151 ölü

 Choi, 800'den fazla ambulans çalışanı ve yaklaşık 140 acil durum aracının olay yerine sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, öldürülenlerin çoğunun 20'li yaşlarında olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan, bazı yerel basında çıkan haberlere göre, Itaewon mekanı bilinmeyen bir ünlünün geldiğine dair söylentilerle doldu.

Görgü tanıkları, insanların yığıldıkça ölü sayısının daha da fazla arttığını bildirirken edinilen diğer bilgilere göre, sağlık ekipleri yaralılara müdahalesinde çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istediği öğrenildi.

GÜNEY KORE'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

güney kore cadılar bayramı 151 ölü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini ve hükümetin yaralıların sağlık giderlerini ve ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını duyurdu. İtfaiye Şefi Choi Sung-bum'a göre 97 kadın ve 54 erkek öldü.

YAŞANAN TRAJEDİYE ALDIRMAYAN EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

Olayın meydana geldiği bölgede polis tarafından korunan ve yüzlerce yanıp sönen ışıkla kırmızıya boyanmış birkaç bardan müzik çalmaya devam etti. Olayın ardından çok sayıda vatandaş kaldırıma yığıldı. AFP'ye göre düzinelerce insan kapılarının önünde yaşanan trajediden habersiz partiye devam etti. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi
AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!
AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, koltuğa oturur oturmaz 4 üst düzey yöneticiyi kovdu!
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, koltuğa oturur oturmaz 4 üst düzey yöneticiyi kovdu!
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Son Haberler
Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı
Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı
YouTube Premium aboneliği 3 ay ücretsiz oldu! Dev anlaşmada imzalar atıldı
YouTube Premium aboneliği 3 ay ücretsiz oldu! Dev anlaşmada imzalar...
Netflix'te keşfetmeniz gereken bir özellik daha! Hemen hesabınızı kontrol edin
Netflix'te keşfetmeniz gereken bir özellik daha! Hemen hesabınızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi
Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!
Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı!
Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların görev süresini 6 yıla çıkardı!
Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların...
TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı ne?
TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı...
TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir, başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?
TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir,...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti...
Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü,...
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor
Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor
İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği! Ayşegül Yıldız'ı görenler şaşkına döndü
İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği!...
Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için son iki gün
Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için...
Cebinizde Bankkart'ınız varsa hemen katılın: 150 TL anında yüklenecek
Cebinizde Bankkart'ınız varsa hemen katılın: 150 TL anında yüklenecek