DÜNYA
05 Eylül 2022 - 11:41

Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı

Güney Kore, ülkeye yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle üst seviye alarma geçerken, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amacıyla iptal edildi.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 11:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı


Asya'nın farklı bölgelerini yaklaşık 1 haftadır etkileyen Hinnamnor Tayfunu, bu kez Güney Kore'yi alarma geçirdi. Kore Meteroloji İdaresi (KMA), bu yılın en güçlü küresel fırtınası olan Hinnamnor'un öğlen saatleri itibariyle Jeju Adası'nın 290 kilometre güneybatısındaki Busan kentine doğru hareket ettiğini duyurdu. Yetkililer halkı sel, toprak kayması ve fırtına riskine karşı tetikte olmaya çağırırken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kurmayları ile yaptığı acil müdahale toplantısında zayiatı engellemek için azami çaba gösterilmesi talimatını verdi. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, riskli bölgelerdeki sakinleri güvenli bölgelere tahliye etmek için lazım olan her şeyin yapılması çağrısında bulundu.

Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, bu gece itibariyle etkisini artırması beklenen tayfun nedeniyle henüz can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Jeju'da en az 11 ev ve iş yerini su bastığı bildirilirken, 200'den fazla kişinin güvenlik endişeleri nedeniyle Busan ve diğer yakın şehirlere tahliye edildiği dile getirildi. Öte yandan, Güney Kore'deki tayfun alarmı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi iptal edilirken, yetkililer iptal edilen seferlerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Balıkçı kooperatifleri binlerce balıkçı teknesini limanlara çekerken, Busan ve çevresindeki tüm okulların yarın kapatılacağı ve çevrimiçi derslere geçileceği bildirildi. Ayrıca bazı şirketlerin faaliyetlerini geçici süre ile askıya aldığı ya da personelini uzaktan çalışmaya teşvik ettiği öğrenildi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi
Çin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım...