Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın

Güney Kore’nin Jeonbuk takımında forma giyen forvet oyuncusu Gue - Sung Cho sosyal medyasında yayınladığı mesajla sarı lacivertlileri heyecanlandırdı. Başarılı futbolcu Avrupa’ da forma şansı bulabileceği bir takıma yakın zamanda katılabileceğine yönelik paylaşım yaptı. Celtic ve Rennes kulüplerinin de takibinde olan futbolcunun sarı lacivertli takıma yeşil ışık yaktığı yönünde algılanan mesaj sonrası yönetimin oyuncu ve kulübüyle temas halinde olduğu haberleri de gelmeye başladı. Bu sezon 21 gol 5 asist performansıyla oynayan forvetin Fenerbahçe’ ye çok faydalı bir transfer olacağı yönündeki yorumlarda oldukça fazla dile getirilmekte. Ara transfer döneminin açılmasıyla bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği spor kamuoyunda merak edilen konulardan birisi olarak değerlendiriliyor.

