SPOR
16 Aralık 2022 - 17:21

Güney Kore'den Fener'e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın

Güney Kore futbolunu yakından takip eden Fenerbahçe’nin yeni hedefi Gue-sung Cho dan güzel haber geldi. Kanarya transferde önümüzdeki günlerde imzayı attırabilir.

SPOR
16 Aralık 2022 - 17:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın

Güney Kore’nin Jeonbuk takımında forma giyen forvet oyuncusu Gue - Sung Cho sosyal medyasında yayınladığı mesajla sarı lacivertlileri heyecanlandırdı. Başarılı futbolcu Avrupa’ da forma şansı bulabileceği bir takıma yakın zamanda katılabileceğine yönelik paylaşım yaptı. Celtic ve Rennes kulüplerinin de takibinde olan futbolcunun sarı lacivertli takıma yeşil ışık yaktığı yönünde algılanan mesaj sonrası yönetimin oyuncu ve kulübüyle temas halinde olduğu haberleri de gelmeye başladı. Bu sezon 21 gol 5 asist performansıyla oynayan forvetin Fenerbahçe’ ye çok faydalı bir transfer olacağı yönündeki yorumlarda oldukça fazla dile getirilmekte. Ara transfer döneminin açılmasıyla bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği spor kamuoyunda merak edilen konulardan birisi olarak değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif...
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete...
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması:...
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın...
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki...
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu...
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı