Güney Kore’li 25 yaşındaki K-Pop K-pop grubu ASTRO'nun üyesi Moobin evinde ölü bulundu!

Güney Kore'nin dünya çapında etkili olan müzik ve drama sektörleri son bir kaç yıldır ölüm haberleriyle sarsıldı. Ülkenin popüler müzik gruplarından Astro'nun sevilen üyelerinden Moonbin dün gece evinde ölü olarak bulundu.
İNTİHAR ŞÜPHESİ..
YonHapNews'in yayınladığı habere göre; 25 yaşındaki Moonbin, Seul'deki evinde menajeri tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. Seul Gangnam Karakoluna göre, müdür Moonbin'i bulur bulmaz hemen polis ekiplerine bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, "Moonbin intihar etmiş gibi görünüyor, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonuçlarını bekleyeceğiz" denildi.
FANTAGIO YAYINLANAN HABERİ DOĞRULADI
Astro'ya bağlı yapım şirketi olan Fantagio Music tarafından Instagram'dan yapılan bir açıklamada yayınlanan haber
doğrulandı.
İNTİHAR HABERLERİ ARKA ARKAYA GELİYOR
Son yıllarda SHINee'den Kim Jonghyun, Ex-F(x)'den Sulli (25) ve KARA'dan Goo Hara'nın (28) intihar eden genç K-pop yıldızları olduğu kaydedildi. Diğer taraftan ünlü oyuncu Yoo Joo Eun (27) da geçen yıl kendi canına kıyarak bir mektup bırakmıştı.
MOONBIN KİMDİR?
Chungbuk'ta doğan Moonbin, kariyerine 2004'te çocuk modellik yaparak başladı ve 2006'da TVXQ'nun "Balloons" adlı müzik videosunda oynadı. 2009 yılında Kore draması "Boys Over Flowers"ta oyuncu olarak çıkış yaptı. 2019'dan bir başka dizi At Eighteen'dir. Moonbin, 2016'da 6 üyeli bir erkek grubu ASTRO olarak çıkış yaptı. 2019'da sağlık durumunun kötü olması nedeniyle gruptan geçici olarak ayrıldı. 2020'de geri döndü. Kore Müzikal Drama Gösteri Şampiyonu'na ev sahipliği yapan grup üyelerinden biriydi.