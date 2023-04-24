DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:10

Güney Koreliler, Kuzey Kore'den ayrı kalmayı destekliyor

Güney Koreli gençler, Kuzey Kore ile tekrar bir araya gelmek istemiyor.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:10
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Güney Koreliler, Kuzey Kore'den ayrı kalmayı destekliyor


İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Kore, Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı ülke olarak birbirinden ayrıldı. Bugün iki ülke birbirinden tamamen farklı yaşam tarzına sahip bir şekilde yönetiliyor. Yüzyıldan daha az bir süre önce bölünen ülkenin güney tarafındaki genç vatandaşlar, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin tekrar bir araya gelerek tek ülke haline gelmesini istemiyor.

Kore



Güney Kore'de yapılan bir ankete göre, Güney Koreli gençlerin yüzde 61'i, Kuzey ile birleşmenin gerekli olmadığı kanısında birleşiyor. Kuzey tarafı ile birleşmeyi gerekli görenlerin oranı ise yüzde 24’te kalıyor. Güney Koreli gençlerin, yüzde 91'i Çin'e, yüzde 88'i ise Kuzey Kore'ye karşı olumsuz görüşte bulunurken katılımcıların yüzde 67'si ABD'ye, yüzde 63'ü de Japonya'ya karşı olumlu görüşlerde olduğunu belirtiyor.

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