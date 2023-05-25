Günler önce dünyaevine giren Ezgi Mola’dan güzel haber! 'Anne oluyorum'







EZGİ MOLA VE MUSTAFA AKSAKALLI ÇİFTİ ÇOCUK BEKLİYOR







EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, başarılı projelerden Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok yapımda yer alan bir oyuncudur. 8 Mayıs'ta uzun süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Ancak çift, hamilelik iddialarını yalanlamıştı. Sonraki günlerde ise Ezgi Mola, Levent'teki menajerlik ofisine giderken basın mensuplarıyla sohbet ederek hamilelik müjdesini doğruladı.Magazin Sonic tarafından yakalanan görüntülerde Ezgi Mola, basın mensuplarının "Bebek bekliyor musunuz?" sorusuna cevap vererek, "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" şeklinde yanıt verdi. Oyuncu, hamileliğin başında olduğunu ve henüz bebeğin cinsiyetini bilmediğini açıkladı. Ayrıca, ailelerinin hamilelik haberini aldığını ve eşinin çok mutlu olduğunu belirtti. Ezgi Mola, "Arkadaşlarımız da sizin sayenizde öğrenecek" diyerek yakın çevresine de haberinizi sizin aracılığınızla duyuracaklarını ifade etti. Daha önce sessiz sedasız nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebek beklediği iddiaları ortaya atılmış, ancak Aksakallı bu iddiayı yalanlayarak "Zamanı gelince" şeklinde bir açıklama yapmıştı.Ezgi Mola, Türk oyuncu ve komedyendir. 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında tiyatro ile adım atan Mola, daha sonra televizyon ve sinema projelerinde de yer almıştır. Ezgi Mola, Türkiye'de "Leyla ile Mecnun" adlı komedi dizisindeki "Leyla" karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Bu performansıyla izleyicilerin ve eleştirmenlerin takdirini kazanmıştır. Ardından "Bir Demet Tiyatro", "Yahşi Cazibe", "Yalan Dünya" gibi televizyon dizilerinde başarılı performanslar sergilemiştir. Sinema dünyasında da başarılı işlere imza atan Ezgi Mola, "G.D.O. KaraKedi", "Kelebeğin Rüyası", "Eyvah Eyvah" gibi filmlerde rol almıştır. "Delibal" adlı romantik drama filmiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Ezgi Mola, komedi yeteneği ve başarılı oyunculuğuyla Türkiye'de sevilen ve tanınan bir isim olmuştur. Kendine özgü tarzı ve enerjik kişiliğiyle hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde başarılı bir şekilde kariyerini sürdürmektedir.