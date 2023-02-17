10 ili sarsan deprem ile binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce yaralı ise hastanelerde tedavi olmayı bekliyor. Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla beraber 8 kanal üzerinden canlı yayın yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım gibi ünlü isimlerin olduğu ortak yayında Gülben Ergen'i olmayışı ise kafaları karıştırdı. Günlerdir deprem ile ilgili paylaşımlarda bulunan Ergen'in adına hakkını arayan sevgili dostu Gülşah Saraçoğlu sessiz kalmadı.
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 13:01
Günlerce paylaşım yapan Gülben Ergen yardım gecesinde yoktu! Ünlü arkadaşı nedenini açıkladı: Sitem dolu sözler!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber pek çok ünlü isim seferber olurken televizyonda yapılan ortak yayın programında yer almayan ünlü isim Gülben Ergen dikkatleri üzerine çekti. Birçok ismin yer aldığı bağış yayınında Gülben Ergen'in olmayışına karşılık Gülşen Saraçoğlu'ndan tepki geldi.
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 13:01