Günlerce paylaşım yapan Gülben Ergen yardım gecesinde yoktu! Ünlü arkadaşı nedenini açıkladı: Sitem dolu sözler!







GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NDAN GÜLBEN ERGEN'E DESTEK







10 ili sarsan deprem ile binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce yaralı ise hastanelerde tedavi olmayı bekliyor. Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla beraber 8 kanal üzerinden canlı yayın yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım gibi ünlü isimlerin olduğu ortak yayında Gülben Ergen'i olmayışı ise kafaları karıştırdı. Günlerdir deprem ile ilgili paylaşımlarda bulunan Ergen'in adına hakkını arayan sevgili dostu Gülşah Saraçoğlu sessiz kalmadı.