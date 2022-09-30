YAŞAM
30 Eylül 2022 - 14:20

Günlük burç yorumları 1 Ekim 2022 Cumartesi Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?

Günlük burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 1 Ekim'de burçları neler bekliyor? Bugün hangi burçlar için şans kapıyı çalacak? İşte 1 Ekim'de burçları bekleyen gelişmeler...

YAŞAM
30 Eylül 2022 - 14:20
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Günlük burç yorumları 1 Ekim 2022 Cumartesi Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?


1 Ekim günlük burç yorumları astrolojiye ilgi duyanların yoğun araştırmasında. Peki, bugün burçları hangi gelişmeler bekliyor? İşte detaylar...

1 EKİM CUMARTESİ KOÇ BURCU

Arkadaşlarınızla birlikte olmayı istiyorsunuz ve onların düşünceleri etkisinde kalmanız söz konusu. Kendi kararlarınızı kendiniz almayı isteyeceksiniz. Yaratıcı yönünüzü çok istediğiniz konularda kullanmalısınız.

1 EKİM CUMARTESİ BOĞA BURCU



Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi gizlemeden iletişim kuruyor ve yapıcı yönünüzle karşınızdakine isteğinizi anlatıyorsunuz. Organizasyonlar ile iş birliklerinin önemi artıyor. İdealist yönünüz başkaları tarafından ters karşılanabilir.

1 EKİM CUMARTESİ İKİZLER BURCU

Duygusal konularda cesur davranıyorsunuz. Burcunuzda ilerleme gösteren Mars, sizin gibi özgür kişiler ile beraber olmanızı sağlıyor. Bugün partneriniz ile beraber kişisel, özel çalışmalar yapma isteğiniz olabilir.

1 EKİM CUMARTESİ YENGEÇ BURCU

Maddi konularla ilgili ilginç fikirlere açıksınız. Bugün artı kazançlar sağlamak isteyecek ve bu konuda ilgili kişilerle görüşeceksiniz. Randevularınızı ertelemeden, önünüze gelen fırsatları hemen değerlendirmeniz gerekiyor.

1 EKİM CUMARTESİ ASLAN BURCU

Arkadaşlarınızın zekası hoşunuza gidiyor ve akıllı tercihler yapıyorsunuz. Duygusal verimi, doğru kişiler ile çalışınca alabiliyorsunuz. Yalnızlık hissini sevmediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

1 EKİM CUMARTESİ BAŞAK BURCU

İş arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirlere sahip olmasını istiyorsunuz. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın değişik fikirleri sizi etkileyecek ve kendinizi farklı bir potada hissedeceksiniz. Kendinize güvenmekten vazgeçmeyin.

 1 ekim 2022 günlük burç yorumu

1 EKİM CUMARTESİ TERAZİ BURCU

Aşk hayatınıza dair değişik olaylar gündem olacak. Bugün partnerinizin istediği ilgiyi ona vermelisiniz. Ortak çalışmalar yapmak onun mutlu olmasını sağlayacak.

1 EKİM CUMARTESİ AKREP BURCU

Bugün yakın arkadaşlarınızla birlikte olacak, bazı işlerinizin üstünden geçerek sonuca daha çok yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırmak için yapacağınız çalışmalar sizde olumlu etkiler bırakacak.

1 EKİM CUMARTESİ YAY BURCU

Duygusal davranmaktan çok kaçınıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınız ile beraber ortak kararlara varacaksınız. Akılcı tavırlarınız başkalarına örnek olacak. Maddi konularda çok olumlu yaklaşımlara sahipsiniz.

1 EKİM CUMARTESİ OĞLAK BURCU

Maddi konularda kişisel ve girişimci yanınızın ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Akılla hareket ettiğiniz her konuda başarıya ulaşıyorsunuz. Bugün bazı özel konumlar gündemde olabilir ve bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz.

1 EKİM CUMARTESİ KOVA BURCU

Bugün çevrenizdeki kişileri etkileyerek pek çok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Partneriniz ile birtakım ortak kararlara varacaksınız. Hayatınızı renklendirmek için yapacağınız çalışmalar ön planda yer alıyor.

1 EKİM CUMARTESİ BALIK BURCU

İşiniz ile alakalı çalışmalar yapmayı isteseniz de çevresel şartlara çok güvenmiyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için, çabalamanız kolay bir şey değil. Olumsuzluklar sizi çok etkiliyor.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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