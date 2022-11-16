Aktüel
16 Kasım 2022 - 22:12

Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe

Günlük burç yorumları astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. 17 Kasım 2022 Perşembe günü burçları nelerin beklediği merak ediliyor. İşte 17 Kasım 2022 günlük burç yorumları…

Aktüel
16 Kasım 2022 - 22:12
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Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Herkesin doğduğu aya göre bir burcu bulunurken burçlarında karakter özellikleri üzerindeki etkileri merak ediliyor. 12 takımyıldızına göre doğduğunuz gün gökyüzündeki olaylar hayatımız üzerinde de etkilerini göstermektedir. Doğduğunuz ay, gün ve saate göre burç yorumları yapılırken günlük yaşantımız üzerinde de etkileri görülmektedir. 17 Kasım 2022 Perşembe günü gökyüzündeki olayların burçlar üzerindeki etkileri araştırılıyor. İşte 17 Kasım 2022 günlük burç yorumları…

17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu

KOÇ BURCU - (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Gün içerisinde yaptığınız işlerde pek çok aksilik karşınıza çıkabilir. Karşılaştığınız problemlerin karşınızdaki kişi ile ilgili olduğunu fark edeceksiniz. Olaylara aşırı tepki vermekten kaçınarak sakinliğinizi korumaya çalışınız. Bu tavrınıza çevrenizdekiler hayran kalacak.

Boğa Burcu

BOĞA BURCU - (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ulaşamayacağınız hayallerin peşinden giderken elde ettiklerinizi de kaybedebilirsiniz. Elinizdekileri kaybetmemek için gerçek dünyaya dönerek risk almaktan kaçının. Düşünceleriniz memnuniyetsizlik nedeniyle ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle keyif alacağınız alanlara yönelerek huzur bulmaya çalışınız. Sorunun kaynağını bulduğunuzda problemleriniz de ortadan kalkacak.

İkizler Burcu

İKİZLER BURCU - (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugünlerde işleriniz pek yolunda gitmeyebilir. Problemlerinizin üzerine giderek çözüm bulabilirsiniz. Motive olmakta zorlansanız da karamsarlıktan uzak durmanız gerekiyor. Elimizden gelen bütün çabayı gösterdiğinizde başarıya ulaştığınızı fark edeceksiniz. Huzur ve özgüveni bulduğunuzda sorunlar da tek tek çözülecek.

Yengeç Burcu

YENGEÇ BURCU - (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Sakin ve güven içerisinde olduğunuz bir gün sizi bekliyor. Enerjinizin dolup taştığı keyif aldığınız bir gün geçireceksiniz. Şüpheden uzak durduğunuz ve kendi isteklerinize göre planladığınız bir gün içerisinde bulunacaksınız. Doğal tavırlarınızla herkesi etkilerken çevrenizdekilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Kıskançlık ve haset çevrenizde olabilir.

Aslan Burcu

ASLAN BURCU - (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Gün içerisinde bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sizin aleyhinize işleyen olaylar bazı kişilerin varlığıyla bile rahatsız edici bir hal alıyor. Çevrenizde dönen olumsuz olaylara karşılık vermediğiniz de problemlerinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güzel planlar yaparak kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Başak Burcu

BAŞAK BURCU - (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Uyum içerisinde olduğunuz grup ortamlarında bulunabilirsiniz. Doğal halinizden ödün vermeden rahat tavırlar içerisinde olacaksınız. Eğlenceli ve sosyal aktivitelerin bol olduğu bir gün sizi bekliyor. İş hayatınızda çalışmalarınız üzerinde de istediğiniz verimi alacaksınız.

Terazi Burcu

TERAZİ BURCU - (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bugün karşılaştığınız kişiler oldukça olumlu tavırlar ile size yaklaşacak. Çevrenizde hangi ördüğünüz sevgi ve saygı sizi oldukça önemli hissettirecek. Bugün karşılaştığınız kişilerle ömür boyu sürecek bir arkadaşlık içerisinde bulunabilirsiniz. Bu arkadaşlık bir aşka da dönüşebilir.

Akrep Burcu

AKREP BURCU - (24 EKİM - 23 KASIM)

Çevrenizden farklı fikirler edinerek yeni bir yol çizebilirsiniz. Çevrenizden gelen yardım fikirlere açık olmanız güzel sonuçlar ortaya çıkaracak. Hiç beklemediğiniz yerlerden yeni teklifler gelebilir. Hayatınız içerisindeki riskleri dengeleyerek oldukça güzel ilerleyebilirsiniz.

Yay Burcu

YAY BURCU - (24 KASIM - 22 ARALIK)

Son günlerde iyi ilişkiler kurmak konusunda üstünüzde yok. Çekim gücünüz oldukça yüksek görülürken çevrenizdeki kişiler de bu gücün farkına varıyor. Geleceğiniz hakkında olumlu etkiler sizi mutlu edecek. Karşılaştığınız kişiler size farklı kapılar açabilir.

Oğlak Burcu

OĞLAK BURCU - (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün yaptığımız işlerde oldukça rahat olacaksınız. Bu rahatlığınız çevrenizdeki kişiler tarafından da fark edilecek. Herkese fikirler sunan kendi fikirlerinin doğru olduğunu kabul eden tavrınız yerine daha sakin bir tavır içerisinde olacaksınız. Gün içerisinde karşılaştığınız kişilerle aynı fikirlere sahip olabilirsiniz. Ulaşmakta zorlandığınız fikirler ise oldukça yakın bir düşünce olarak karşınıza çıkacak.

Kova Burcu

KOVA BURCU - (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Sıkıldığınız ve farklı arayışlar içerisinde olduğunuz bir gün sizi bekliyor.Bazı olaylar üzerine fazla kafa yormanız zihnen yorulmanıza neden oluyor. Kafanızdaki planlar üzerine çaba göstermeniz size iyi sonuçlar getirecek. Hem partnerinizle hem de arkadaşlarınızla ile olan diyaloglara önem vermeniz gerekiyor. Son günlerde herkese karşı umursamaz tavırlar içerisinde olmanız herkesin canını sıkıyor. Fazla stres yapmanız sağlığınızı da olumsuz etkiliyor.

Balık Burcu

BALIK BURCU - (20 ŞUBAT - 20 MART)

İş hayatınız oldukça sakin geçecek. İş arkadaşlarınızdan aldığınız tavsiyeler ve öneriler özgüveninizi yerine getiriyor. Her zorluğun üstesinden gelebileceğinizin farkında olmak sizi daha çok motive edecek. Fiziksel açıdan kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. Farklı kişilerle görüşerek özleminizi giderebilirsiniz. Size en iyi gelecek şey eğlenceli ortamlarda kaliteli vakit geçirmek olacaktır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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