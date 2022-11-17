Günlük burç yorumları 18 Kasım 2022 Cuma

KOÇ BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

BOĞA BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

İKİZLER BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

YENGEÇ BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

ASLAN BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

BAŞAK BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

TERAZİ BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

AKREP BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

YAY BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

OĞLAK BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

KOVA BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

BALIK BURCU 18 KASIM GÜNLÜK YORUM

Ay, Başak burcunda ilerlerken bu durumun burçlar üzerinde ki etkisi ise merak edilmektedir. Doğduğunuz gün, ay ve hatta saat bile kişinin karakteristlik özellikleri üzerinde farklılık gösteriyor. İşte, burçları neler beklediği ve günlük yorum haberimizde. 18 Kasım 2022 burç yorumu...Son dönemlerde iş hayatına gösterdiğiniz yoğunluk nedeniyle kendinizi ihmal ettiğiniz görülüyor. Sosyal çevrenizle vakit geçirmek için oldukça elverişli bir gün. Eğitim ya da iş hayatın da yolunda gitmeyen durumlar yaşanabilir. Motivenizi düşürmemeniz de fayda var.Hayatınızda stabil giden durumların değiştirilmesine ihtiyacınız var. Yenilikle ve değişiklikler sayesinde ruhsal duygularınızda iyileşebilir. Partneriniz ile yaşadıklarınıza dikkat vererek ilişkinize üçüncü şahısları dahil etmemeye çalışın.Bugün duygusal konularda oldukça hassassınız. İlişkinizde biraz alıngan olabilirsiniz. Sevgi kolay kazanılan bir şey olmadığının farkına varıp konuşmalarınıza ve hareketlerinizde dikkat etmenizde yarar var.İçinde bulunduğunuz durum kafa karışıklı yaşamanıza neden olabilir ancak içsel sıkıntılarınızı üzerinizden atmanız gerekiyor. Tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmalı ve kendinize fayda sağlamaya çalışmalısınız. Gidişat sizi memnun edecek düzeyde olacak.Sizi strese sokacak birçok şeyden uzak kalmanız gerekebilir. Bu düşünceden ötürü biraz kendi halinizde kalıp olumsuzlarda kulak asmamak gerekir. Çalışma hayatınızda ki sorumluluklar ise sizi epeyce yormuş olsa da iş kariyerinizden ödün vermeyin.Yeni yatırımlar yapmanız söz konusu ve bunun için kendinizi zorlamadan geniş zamanda düşünmeyi yeğliyorsunuz. Aşk ise sizin hayatınızın olmazsa olmazları arasında olduğundan ikili ilişkilerdeki tavırlarınıza dikkat.Çalışma hayatında olumsuzluklar sizin ev hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. Aksi durumda ise ev hayatınızda bu durumlar olumsuz etkilenebilir. Yeni başladığınız konulardaki sorumluluklarınıza ise ara vermeden devam edin.Aile yaşamınızda ev ve aileyi ilgilendiren konularda bir çok imkanla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda sevineceğiniz günler başlıyor. Sizin dışınızda gerçekleşecek iş konusunda ki durumlardan uzak kalmaya çalışın yoksa kabak size patlayabilir.Zaman zaman iş yerinizde sinirsel hareketler sergiliyorsunuz. Bugün amirlerinizden bir uyarı alacaksınız. İşinize çok bağlısınız ve iş arkadaşlarınızla çok güçlü bağlarınız var. İş yerinizde duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani duygusal deşarjlar sizi zor bir duruma sokabilir.Son zamanlarda aklınızda eski günler sıklıkla geliyor. Partnerinizde ise bu durum hakkında biraz fazla baskı yapıyor olabilirsiniz. Eşinize ya da sevgilinize biraz fazla zaman ayırmanız gerekebilir.Özel yaşamınızda ise yaşanmışlıkların verdiği yılgınlık ilişkinize olan bakış açınızı köklü bir şekilde değiştirmenize sebep olabilir. Olabildiğince adil kararlar almaya özen göstermelisiniz.Her olaya mantıklı yaklaşmak sizi oldukça yormuş olsa da duygusallığınızı iş hayatınızda göstermemeniz gerekir. Bununla beraber fevri hareketlerinizde ve tepkilerinizde ise biraz törpüleme yapmanızda yarar var.