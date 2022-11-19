Aktüel
19 Kasım 2022 - 14:03

Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar

Günlük burç yorumları astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. 20 Kasım 2022 Pazar günü burçları nelerin beklediği merak ediliyor. İşte 20 Kasım 2022 günlük burç yorumları…

Aktüel
19 Kasım 2022 - 14:03
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Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar


Herkesin doğduğu aya göre bir burcu bulunurken burçlarında karakter özellikleri üzerindeki etkileri merak ediliyor. 12 takımyıldızına göre doğduğunuz gün gökyüzündeki olaylar hayatımız üzerinde de etkilerini göstermektedir. Doğduğunuz ay, gün ve saate göre burç yorumları yapılırken günlük yaşantımız üzerinde de etkileri görülmektedir. 20 Kasım 2022 Pazar günü gökyüzündeki olayların burçlar üzerindeki etkileri araştırılıyor. İşte 20 Kasım 2022 günlük burç yorumları…

20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu

KOÇ

Eğlence için çok da uzağa gitmenize gerek yok. Çevrenize göz gezdirerek eğlencenin tadına varabilirsiniz. Para kazanma konusunda şansınızın yaver gittiğini göreceksiniz. Daha önce ortaya çıkmamış bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz.

Boğa Burcu

BOĞA



Siz olduğunuz yerde tutan bağlantılar ya da varsayımlardan uzak durunuz. Çevrenizde sorun çıkaran insanlardan ya da araçlardan uzak durmanız gerekiyor. Kendinize keyif alacağınız ve eğlenebileceğiniz alanlar bulmanız oldukça önemlidir. Eğlenmek sizin de hakkınız.

İkizler Burcu

İKİZLER

İyi anlaştınız insanlar ile uygun ortamlarda çalışmak oldukça zevkli olacak. İnatçı ve zorluklarla dolu bir arkadaş yerine daha sakin ve anlaşabileceğiniz insanlarla birlikte olmanız gerekiyor. İlişkinizde mükemmel uyumu yakalayacağınız biriyle tanışabilirsiniz.

Yengeç Burcu

YENGEÇ

Pahalı ortamlarda bulunmadan önce bütçenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla bir arada olmak sizin için oldukça önemli olsa da bütçeniz çerçevesinde harcama yapmanız daha faydalı olacaktır. Parası varmış gibi görünen insanlara dikkat ediniz.

Aslan Burcu

ASLAN

Önceden vermiş olduğunuz sözlere oldukça bağlı olmanız planlarınızı etkiliyor. Doğru yolda ilerlemek için kendi istekleriniz doğrultusunda plan yapmanız oldukça önemlidir. Sosyal yaşantınızı bir süre ikinci plana atabilirsiniz. İlişkinizde yeni atılımlar gerçekleşebilir.

Başak Burcu

BAŞAK

Akışta kalmaya dikkat ettiğiniz sürece mutluluğu yakalayacaksınız. Aklınızdan geçen fikirleri gerçekleştirmek için oldukça güzel bir gün olacak. Ev ortamında gerçekleştirebileceğiniz işlerde gündeminizde yer alacak. Cömert bir akraba ya da yeni girişim içerisinde olan kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Terazi Burcu

TERAZİ

İş yaşantınızda ilerleyeceğiniz yol hakkında yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yüksek mevkilere gelmek için gösterdiğiniz çabanın işe yaradığını göreceksiniz. Ancak bunun için bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

Akrep Burcu

AKREP

Dostluklarınızın uzun süreli olduğunu fark edecek ve doğru seçimler yaptığınızı anlayacaksınız. Eşinizle birlikte ortak gelecek hakkında planlar yapabilir ve bunları gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten uyumlu bir çift olduğunuzu fark edecek ve birbirinizi mutlu etmek için elimizden geleni yapacaksınız.

Yay Burcu

YAY

Bir ilişki içerisinde girmek için doğru zaman değil. Yeni kararlar almadan önce iyice düşünmeli ve acele etmeniz gerekiyor. İşbirliği ve güven içerisinde yapacağınız her iş size finansal açıdan kazanç sağlayacak. İş hayatında yavaş ve emin adımlarla ilerlemeniz oldukça önemlidir.

Oğlak Burcu

OĞLAK

Son günlerde sorun çözme yeteneğiniz üst sınırlar da yer alıyor. İş yaşantınızda karşınıza çıkacak problemlerin üstesinden geleceksiniz. Herkese korkutucu gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı olacak. Çevrenizdeki kişilerin fazla üstüne gitmemeniz gerekiyor.

Kova Burcu

KOVA

Sevdiğiniz insanların desteğini her zaman üzerinizde hissediyorsunuz. Kişisel hedefleriniz doğrultusunda belirlediğiniz yollarda olumlu sonuçlar alacaksınız. Yeni rutinler oluşturabilir hayata farklı bir bakış açısı ile yaklaşabilirsiniz.

Balık Burcu

BALIK

Uzun süredir uğraştınız proje üzerinde geldiğiniz nokta size mutsuz edecek. Kararlarımızın doğru olup olmadığını düşünebilirsiniz. Kendinizi güçsüz ve kararsız hissetmeniz durumunda çevrenizdekilerden yardım alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan yardım istemekten çekinmeyin.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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