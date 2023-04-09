Günlük hayatınızda bunları değiştirin, yüksek fatura derdinden kurtulun! 3 adımla faturalar tak diye düşecek







TC KİMLİK NUMARASI 0 VE 2 İLE BİTENLER DİKKAT!







Bakanlık duyurdu. TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler kontrol etsin denildi. Hesaplara o saat itibari ile paralar hesaplara yatırılacaktır. Kimler faydalanabilecek? Ne zaman hesaplara yatırılacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.Bakanlık TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 ile bitenler için açıklamada bulundu. Hesaplara 18:00 itibari ile ödemeler yatırılacaktır. Ödemeler ise bugün gerçekleştirilecektir.Yapılan destek ödemeleri bugün 18:00'dan sonra yatırılacaktır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Tarımsal destek ödemelerinin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. “1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekle ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.” ifadesini kullandı.