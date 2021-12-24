Günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 24 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi adresinden duyurdu.













Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 356 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapılırken, 18 bin 910 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişise sayısı 133 olurken, 20 bin 351 kişide iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.

24 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

