GÜNDEM
05 Ocak 2022 - 20:17
Güncelleme: 05 Ocak 2022 - 20:24

Günlük vaka sayıları açıklandı! Korkutan yükseliş

Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Son 24 saat içinde 6 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNDEM
05 Ocak 2022 - 20:17
Güncelleme: 05 Ocak 2022 - 20:24
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Günlük vaka sayıları açıklandı! Korkutan yükseliş
Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi internet sitesinde duyurdu. 




Günklük vaka sayısı 66 bini aştı



Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayıları yükselmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelinde sempton gösteren 417 bin 787 kişiye koronvirüs testi yapılırken,  66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirdi
Öte yandan hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.

5 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadeleri kullandı.
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