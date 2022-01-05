Günlük vaka sayıları açıklandı! Korkutan yükseliş













Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi internet sitesinde duyurdu.Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayıları yükselmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelinde sempton gösteren 417 bin 787 kişiye koronvirüs testi yapılırken, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı.Öte yandan hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.Güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadeleri kullandı.