Günlük vaka sayısı rekor kırdı! Son zamanların en yüksek vaka sayıları













Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni korona virüs tablosunda son zamanların rekoru kırıldı. Vaka sayıları hızla artarken 24 saatlik verilere göre, 457 bin 885 test pcr testi yapılırken yapılan testlerden 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 olarak açıklandı.Öte yandan pozitif iken iyileşen hasta sayısı 86 bin 671 olarak kaydedildi.Bir süredir açıklanan tablolarda aşı yüzdeleri de yer alırken , Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 348 bin 958'e yükseldiği görüldü.Açıklanan verilere göre , aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il Şanlıurfa olurken bu ilimizi takip eden iller sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.Öte yandan yayınlanan veriler hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız” dedi.