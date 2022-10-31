Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ve İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe-İstanbulspor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Emre Mor, galibiyetten memnun olduğunu belirtti. Son dakikalarda gelen golleri daha erken atılabileceğini ifade eden Mor, çok fazla gol atıldığını ve kalitelerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Mor’un açıklamalarını Türkçe yapmaması ise oldukça dikkat çekti. Emre Mor’un konuşmalarına Güntekin Onay’den tepki geldi.İşte Güntekin Onay’ın o tepkisi…
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31 Ekim 2022 - 11:04
Güntekin Onay Emre Mor'a ne dedi? Güntekin Onay'dan Emre Mor'a sert tepki!
İstanbulspor Fenerbahçe maçı sonrasında açıklama yapan Emre Mor, son dakikada gelen gollerin daha erken gelebileceğini söyledi. Galibiyetten mutlu olduğunu belirten Mor’un açıklamalarına ise Güntekin Onay’dan tepki geldi. İşte Güntekin Onay’ın o tepkisi…
SPOR
31 Ekim 2022 - 11:04
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