SPOR
31 Ekim 2022 - 11:04

Güntekin Onay Emre Mor'a ne dedi? Güntekin Onay'dan Emre Mor'a sert tepki!

İstanbulspor Fenerbahçe maçı sonrasında açıklama yapan Emre Mor, son dakikada gelen gollerin daha erken gelebileceğini söyledi. Galibiyetten mutlu olduğunu belirten Mor’un açıklamalarına ise Güntekin Onay’dan tepki geldi. İşte Güntekin Onay’ın o tepkisi…

SPOR
31 Ekim 2022 - 11:04
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Güntekin Onay Emre Mor’a ne dedi? Güntekin Onay’dan Emre Mor’a sert tepki!


Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ve İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe-İstanbulspor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Emre Mor, galibiyetten memnun olduğunu belirtti. Son dakikalarda gelen golleri daha erken atılabileceğini ifade eden Mor, çok fazla gol atıldığını ve kalitelerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Mor’un açıklamalarını Türkçe yapmaması ise oldukça dikkat çekti. Emre Mor’un konuşmalarına Güntekin Onay’den tepki geldi.İşte Güntekin Onay’ın o tepkisi…

GÜNTEKİN ONAY NE DEDİ?

Maç sonrasında beIN Sports ekranlarında yer alan Güntekin Onay, Emre Mor'un konuşmasında eleştirdi. Emre'nin A Milli Takım oyuncusu olduğunu belirten Onay, Türkiye'de 3. senesi olduğunu vurguladı. 3 senenin ardından Emre'nin hala İngilizce röportaj vermesine tepki gösteren Onay, “Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." şeklinde konuştu.



Güntekin Onay Ne dedi

EMRE MOR TÜRKÇE BİLMİYOR MU?

Danimarka'da büyüyen A Milli Takım oyuncusu Emre Mor, henüz Türkçe konuşamıyor ancak Türkçe öğrenmek için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'de forma giyen yetenekli futbolcu, açıklamalarını İngilizce olarak yapmaktadır. Emre Mor, Danimarka dili olan Danca ve İngilizce biliyor. Mor, Türkçe öğrenmek için çaba gösteriyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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