GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 16:10

Günün planları rafa kalktı! O ilde ulaşım seferleri iptal edildi: Yola çıkmadan dikkat!

GESTAŞ Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Feribot Seferlerini İptal Etti

GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 16:10
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Günün planları rafa kalktı! O ilde ulaşım seferleri iptal edildi: Yola çıkmadan dikkat!
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Çanakkale Boğazı ile adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

 

Dün ve Bugün İptal Edilen Feribot Seferleri



GESTAŞ tarafından yapılan duyuruda, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin dün iptal edildiği ve bugün de yapılamayacağı belirtildi.

Fırtınalı Hava Feribot Seferlerini Engelliyor

Yapılan duyuruya göre, Çanakkale Boğazı ve adalar hattındaki fırtınalı hava koşulları nedeniyle feribot seferleri gerçekleştirilemedi. Seferlerin iptali, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

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Etkilenen Belirli Feribot Seferleri

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00 ve 22.00'de

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00'de

Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da

Etkilenmeyen Diğer Güzergahlar

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferleri iptal edilirken, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Yolcuların Güncel Kalması Tavsiye Ediliyor

Etkilenen feribot seferlerini kullanmayı planlayan yolcular, mevcut durum ve feribot tarifelerindeki değişiklikleri kontrol etmeli. GESTAŞ web sitesini ziyaret ederek ya da doğrudan şirketle iletişime geçilerek son güncellemelerden haberdar olunabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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