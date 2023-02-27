Günün planları rafa kalktı! O ilde ulaşım seferleri iptal edildi: Yola çıkmadan dikkat!

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Dün ve Bugün İptal Edilen Feribot Seferleri
GESTAŞ tarafından yapılan duyuruda, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin dün iptal edildiği ve bugün de yapılamayacağı belirtildi.
Fırtınalı Hava Feribot Seferlerini EngelliyorYapılan duyuruya göre, Çanakkale Boğazı ve adalar hattındaki fırtınalı hava koşulları nedeniyle feribot seferleri gerçekleştirilemedi. Seferlerin iptali, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.
Etkilenen Belirli Feribot SeferleriGökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00 ve 22.00'de
Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00'de Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da