Günün planları rafa kalktı! O ilde ulaşım seferleri iptal edildi: Yola çıkmadan dikkat!







Dün ve Bugün İptal Edilen Feribot Seferleri







Fırtınalı Hava Feribot Seferlerini Engelliyor

Etkilenen Belirli Feribot Seferleri

Etkilenmeyen Diğer Güzergahlar

Yolcuların Güncel Kalması Tavsiye Ediliyor

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.GESTAŞ tarafından yapılan duyuruda, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerinin dün iptal edildiği ve bugün de yapılamayacağı belirtildi.Yapılan duyuruya göre, Çanakkale Boğazı ve adalar hattındaki fırtınalı hava koşulları nedeniyle feribot seferleri gerçekleştirilemedi. Seferlerin iptali, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00 ve 22.00'deKabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00'de Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'daGeyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferleri iptal edilirken, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyrinde devam edecek.Etkilenen feribot seferlerini kullanmayı planlayan yolcular, mevcut durum ve feribot tarifelerindeki değişiklikleri kontrol etmeli. GESTAŞ web sitesini ziyaret ederek ya da doğrudan şirketle iletişime geçilerek son güncellemelerden haberdar olunabilir.