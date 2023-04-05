Gününe de yükselişle başladı... Rekor kırmaya doyamadı! Gram altında zirve zorlanıyor İşte 5 Nisan 2023 güncel altın fiyatları







GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?







Altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı! Yatırımcıların gözdesi olmaya devam eden altın yine zirveyi gördü. Güncel altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları haberimizde...Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik ve siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altın, uzun vadede de kazançlı bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.Gram altın, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü bin 250 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Çeyrek altın ise 2 bin lira sınırında fiyatlanıyor. Altın/ons ($) fiyatı ise 2.023,39 dolardan işlem görüyor. Diğer altın türleri de yükseliş trendini sürdürüyor. Cumhuriyet altını 8.005,40 lira, yarım altın 3.990,19 lira, zinet altını 8.005,40 lira, ata altın 8.321,99 lira, 14 ayar bilezik gramı 703,73 lira ve 22 ayar bilezik gramı 1.157,80 liradan alıcı buluyor.