MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 23:17

Gupse Özay'dan 8. ay pozları! Karnı burnundaki halleri çok beğenildi

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Gupse Özay, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun 8. ay pozu ilgi odağı olurken kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 23:17
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Gupse Özay'dan 8. ay pozları! Karnı burnundaki halleri çok beğenildi


2020 yılında nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç, bebeklerinin yokunu gözlemeye başladılar. Anne ve baba olmak için gün sayan çiftin heyecanları giderek artarken 8. aya giren güzel oyuncunun son hali herkesin ilgi odağı haline geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç



Yaz aylarının tadını çıkarmaya çalışan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2 yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuşlardı. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, bebek haberiyle herkesi çok mutlu etmişlerdi. İki ünlü oyuncu Özay ve Arduç, şimdilerde kızlarını kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

Gupse Özay ve Barış Arduç

Gupse Özay'dan 8. ay pozları

8 aylık hamile olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile heyecanlı bekleyişine devam ederken aynı zamanda bebeksiz tatillerinin son günlerini geçirmeye devam ediyor. 

Gupse Özay ve Barış Arduç

Karnı burnunda pozlar veren güzel oyuncu Gupse Özay'ın hamilelik görüntüleri ilgi odağı oldu. Gupse'nin ınstagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gupse Özay ve Barış Arduç

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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