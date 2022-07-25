Gupse Özay'dan 8. ay pozları! Karnı burnundaki halleri çok beğenildi

2020 yılında nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç, bebeklerinin yokunu gözlemeye başladılar. Anne ve baba olmak için gün sayan çiftin heyecanları giderek artarken 8. aya giren güzel oyuncunun son hali herkesin ilgi odağı haline geldi.
Yaz aylarının tadını çıkarmaya çalışan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2 yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuşlardı. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, bebek haberiyle herkesi çok mutlu etmişlerdi. İki ünlü oyuncu Özay ve Arduç, şimdilerde kızlarını kucaklarına almak için gün saymaya başladı.
Gupse Özay'dan 8. ay pozları8 aylık hamile olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile heyecanlı bekleyişine devam ederken aynı zamanda bebeksiz tatillerinin son günlerini geçirmeye devam ediyor.
Karnı burnunda pozlar veren güzel oyuncu Gupse Özay'ın hamilelik görüntüleri ilgi odağı oldu. Gupse'nin ınstagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.