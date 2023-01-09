Gurbetçilerin 40 yıllık rüyasına son bir adım! Almanya çifte vatandaşlık için geri sayıma geçti..

Almanya, yabancıları daha iyi entegre etmek için bir vatandaşlık yasası hazırladı. Bu ülkeyi seven, onun dilini benimseyen ve konuşan herkes 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabiliyor. Başarılı ve faydalı insanlar için bu süre 3 yıl olacak. Özellikle Türkler için çifte vatandaşlık daha sorunsuz olacak ve menşe ülke vatandaşlığından vazgeçmeye gerek kalmayacak. 67 yaş ve üstü için dil şartı olmayacak. Avrupa'nın çifte vatandaşlığa en yakın ülkelerinden biri olan Almanya, "yeni nesil işçi göçü"ne hazırlık olarak yabancıların ülkeye daha iyi entegre olması yolunda ilk adımını attı ve İçişleri Bakanlığı, Koalisyon Protokolü'nde öngörülen "hızlı ve basit" ve "çifte vatandaşlık" yasasını hazırladı. Tasarı, gözden geçirilmek üzere hükümet ortaklarına gönderildi.
Daha modern bir yasa için kampanya yürüten Sosyal Demokrat-Yeşiller-Liberal hükümet, vatandaşlığın "ülkeye uygun, ülkeye bağlı, Almanca konuşan ve faydalı olmak" ana kuralı olarak verilmesi gerektiğine karar verdi. Tasarı parlamentoya sunulur ve kabul edilirse, aşağıdaki durumlarda Alman vatandaşlığı mümkün olacaktır: DAHA HIZLI VE DAHA KOLAY Beş yıldır ülkede yaşayan ve yeterince Almanca bilen herkes Alman vatandaşlığı alıyor. Kişi ülkeye hizmet ediyorsa veya kendini ifade edecek kadar Almanca biliyorsa, istisnai olarak üç yıl içinde Alman vatandaşlığını alır. Bunun kriterleri mükemmel okul ve iş başarıları, gönüllü çalışma ve dil becerileridir.