GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 15:09

Gurbetçilerin 40 yıllık rüyasına son bir adım! Almanya çifte vatandaşlık için geri sayıma geçti..

İşte Almanya'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği haber. Milyonlarca kişiyi etkileyen 'çifte vatandaşlık' için geri sayım başladı. İşte yeni tasarımla gelen değişiklikler...

GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 15:09
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Gurbetçilerin 40 yıllık rüyasına son bir adım! Almanya çifte vatandaşlık için geri sayıma geçti..


Almanya, yabancıları daha iyi entegre etmek için bir vatandaşlık yasası hazırladı. Bu ülkeyi seven, onun dilini benimseyen ve konuşan herkes 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabiliyor. Başarılı ve faydalı insanlar için bu süre 3 yıl olacak. Özellikle Türkler için çifte vatandaşlık daha sorunsuz olacak ve menşe ülke vatandaşlığından vazgeçmeye gerek kalmayacak. 67 yaş ve üstü için dil şartı olmayacak.

Avrupa'nın çifte vatandaşlığa en yakın ülkelerinden biri olan Almanya, "yeni nesil işçi göçü"ne hazırlık olarak yabancıların ülkeye daha iyi entegre olması yolunda ilk adımını attı ve İçişleri Bakanlığı, Koalisyon Protokolü'nde öngörülen "hızlı ve basit" ve "çifte vatandaşlık" yasasını hazırladı. Tasarı, gözden geçirilmek üzere hükümet ortaklarına gönderildi.



Almanya çifte vatandaşlık

Daha modern bir yasa için kampanya yürüten Sosyal Demokrat-Yeşiller-Liberal hükümet, vatandaşlığın "ülkeye uygun, ülkeye bağlı, Almanca konuşan ve faydalı olmak" ana kuralı olarak verilmesi gerektiğine karar verdi. Tasarı parlamentoya sunulur ve kabul edilirse, aşağıdaki durumlarda Alman vatandaşlığı mümkün olacaktır:

DAHA HIZLI VE DAHA KOLAY

Beş yıldır ülkede yaşayan ve yeterince Almanca bilen herkes Alman vatandaşlığı alıyor. Kişi ülkeye hizmet ediyorsa veya kendini ifade edecek kadar Almanca biliyorsa, istisnai olarak üç yıl içinde Alman vatandaşlığını alır. Bunun kriterleri mükemmel okul ve iş başarıları, gönüllü çalışma ve dil becerileridir.

67 YAŞ VE ÜZERİNE DİL ŞARTI YOK

Daha yaşlı nesillerin iyi bir Almanca bilgisine ihtiyacı yoktur. Dil sınavları daha kolay olacak ve artık yaşlılar için vatandaşlık sınavları olmayacak. Bu yazı, uzun süre kaldıkları süre boyunca dil problemlerini çözemeyen, ancak ülkede sorunsuz çalışan ve yaşayan nesilleri onurlandırmak için bir madde eklenecek.

ÇOK EŞLİLERE YASAK GETİRİLECEK

2019 yılında getirilen "Alman yaşam koşullarına uygunluk" şartı kaldırıldı. Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmadıklarını gösteren “çok eşli” olan veya böyle algılanan kişilere vatandaşlık verilmeyecek

SEÇMEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ SINIRLANDIRILACAK

1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren ve Almanya'da doğan yabancı çocukları 18 yaşından sonra seçmeleri şartıyla Alman vatandaşı yapan yasa yürürlükten kaldırılacak. Ülkede beş yıl yasal olarak ikamet eden yabancıların çocukları, doğumla birlikte Alman vatandaşı oluyor. Dilerse anne ve babasının vatandaşlığına sahip olacak.

ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI

 Koalisyon Protokolü'nde "çifte vatandaşlığın gelecek nesillere intikal etmesinin önlenmesi" hükmü olmasına rağmen, yasa tasarısı Alman vatandaşlığı alınırken menşe ülke vatandaşlığından vazgeçilerek çifte vatandaşlığın önünü açıyor. Konunun Kongre'de nasıl şekilleneceği henüz belli değil.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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